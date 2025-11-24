ΑΕΚ: Ο Ζίνι επιστρέφει στην ευρωπαϊκή λίστα – Διαθέσιμος για τον αγώνα με τη Φιορεντίνα

Ο Ανγκολέζος επιθετικός επέστρεψε μετά από 67 ημέρες στην αγωνιστική δράση και με το γκολ που πέτυχε έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ στο «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι με τον Άρη.

Ο Ζίνι έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση κι ετοιμάζεται να επιστρέψει και στην ευρωπαϊκή λίστα της «Ένωσης», η οποία είχε κάνει χρήσει του δικαιώματος αντικατάστασης ποδοσφαιριστή που είναι τραυματίας τουλάχιστον 60 ημέρες. Συγκεκριμένα, το είχε πράξει στα τέλη Οκτωβρίου, βάζοντας προσωρινά στη θέση του τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει στη διάθεση του τον 23χρονο επιθετικό, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τη Φιορεντίνα, την ερχόμενη Πέμπτη (27/11), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Μάλιστα, με δεδομένο ότι ο Φραντζί Πιερό είναι εκτός με τραυματισμό, είναι αρκετά πιθανό να ξεκινήσει βασικός.

Διαβάστε επίσης