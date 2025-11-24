ΑΕΚ – Άρης: Το... comeback νίκης του MVP Ζίνι | Ο Μπορμπόκης στο Μουσείο Ιστορίας (βίντεο)

Ο Σαλβαδόρ Ζίνι επέστρεψε μετά από 67 ημέρες στην αγωνιστική δράση και με το γκολ που πέτυχε έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ στον αγώνα με τον Άρη, για την 11η αγωνιστική της Super League - Στο Μουσείο Ιστορία βρέθηκε ο Βασίλης Μπορμπόκης, ο οποίος δήλωσε «ευλογημένος που φόρεσα αυτή τη φανέλα».

Βαγγέλης Πάτας

Ζίνι ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ανγκολέζος επιθετικός, ο οποίος είχε να αγωνιστεί από τις 17 Σεπτεμβρίου (σ.σ. στον αγώνα με το Αιγάλεω για το Κύπελλο), με ωραία κεφαλιά πέτυχε το «χρυσό» τέρμα στο 77ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος την πανέμορφη σέντρα του εξαιρετικού Πέτρου Μάνταλου.

O Ζίνι επιθετικός αναδείχθηκε MVP της «Ένωσης» μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ζίνι παρέλαβε το βραβείο του και μίλησε στην κάμερα του AEK TV για το παιχνίδι, για το γκολ του, για το επερχόμενο ματς με τη Φιορεντίνα, αλλά και για το πώς βίωσε το διάστημα της απουσίας του.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο όσα δήλωσε ο 23χρονος επιθετικός:

Το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ επισκέφθηκε ο Βασίλης Μπορμπόκης

Ο Βασίλης Μπορμπόκης βρέθηκε την Κυριακή (23/11) στην «OPAP Arena» και στο πλαίσιο του «Meet & Greet the Legends» υπέγραψε αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε με τον κόσμο της ΑΕΚ.

Επίσης, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της «Ένωσης» είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το Μουσείο Ιστορίας του συλλόγου και να θυμηθεί κάποιες μεγάλες στιγμές που έχει ζήσει με τα «κιτρινόμαυρα». Όπως δήλωσε: «Σήμερα (σ.σ. χθες) ένιωσα ένα δέος. Για να μη βγάλω το μπουφάν και σας δείξω τις τρίχες που έχουν σηκωθεί ήδη. Νιώθω ευλογημένος, γι’ αυτό που έζησα και ζω και είδα. Εύχομαι κάθε παίκτης που έχει φορέσει, έστω και μια φορά τη φανέλα, να νιώθει το ίδιο. Ευλογημένος γιατί τύχαινε από μικρός να υποστηρίζω την ΑΕΚ, να βρεθώ εδώ, να αγαπήσω πρώτα, να αγαπηθώ και κατ’ επέκταση να με βάλουν σε αυτή τη θέση, να μπορεί να τιμήσει η ΑΕΚ. Ξαφνικά βλέπω τη φανέλα μου, με τιμά έτσι ο σύλλογος. Νομίζω ότι έχει ψηφιστεί ως η καλύτερη φανέλα και δίκαια, και με το νούμερό μου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία

15:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Στην «ερυθρόλευκη» ευρωπαϊκή λίστα ο Μπότης αντί του τραυματία Πασχαλάκη

15:16ΚΟΣΜΟΣ

Τύπος γεμάτος τατουάζ περιγράφει τι συμβαίνει όταν μπαίνει χρώμα μέσα στο μάτι

15:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα ενημέρωσης - Βήμα βήμα η διαδικασία

15:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποκλειστική συνέντευξη του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο PS Blog: «Δεν μπορείς να εξηγήσεις με λόγια την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ»

15:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Καμμένο: «Στάθηκε με θεσμική συνέπεια απέναντι μου» - Γιατί δεν ήθελε τον Στ. Θεοδωράκη στην κυβέρνηση

14:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία»

14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στη δραχμή, παιδιά» – Όταν ο Τσίπρας λύγισε στη 17ωρη διαπραγμάτευση και είπε: «Τελείωσε» και τα τηλεφωνήματα με Πούτιν και Ομπάμα

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι διάσημοι κάνουν το κάπνισμα ξανά cool, γράφει η Wall Street Journal - Η επιστροφή της ερώτησης: «Έχεις φωτιά;»

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Νέες εικόνες από το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου που προκάλεσε ο 84χρονος οδηγός

14:34LIFESTYLE

«Κανείς δεν γνωρίζει τι περνά ο άλλος πίσω από τα φώτα και τις κάμερες» - Η Αριάνα Γκράντε λύνει τη σιωπή της για τις φήμες περί απώλειας βάρους

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Αυτός είναι ο 47χρονος που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον αδελφό του

14:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης: Το... comeback νίκης του MVP Ζίνι | Ο Μπορμπόκης στο Μουσείο Ιστορίας (βίντεο)

14:20LIFESTYLE

Δημήτρης Σκουλός: «Δεν μου αρέσει να φτύνω όπου γλείφω, ούτε να γλείφω όπου φτύνω»

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Ανθρωπόμορφο ρομπότ από την Κίνα περπάτησε 106 χιλιόμετρα μέσα σε τρεις ημέρες

14:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Παππά: Επέδειξε «απαράδεκτη επιπολαιότητα» στη διαδικασία των τηλεοπτικών αδειών

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Απολαυστικές βραδιές στη Θεσσαλονίκη και ιδέες για κάθε γούστο

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ουκρανία: «Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει»

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Με χρήση τεχνητής νοημοσύνης η μείωση της γραφειοκρατίας στο Δημόσιο

13:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Μάνταλος, σαν το παλιό, καλό κρασί – Κομβικός στην 500η συμμετοχή του και καθολική αναγνώριση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη μέρα στο Μαξίμου: «Γεια σας κύριε Σαμαρά, τι κάνετε;» και το δυσάρεστο πρώτο τηλεφώνημα από τον στρατηγό Κωσταράκο - Ο Τσίπρας περιγράφει το πρώτο του 24ωρο ως πρωθυπουργός

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

14:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στη δραχμή, παιδιά» – Όταν ο Τσίπρας λύγισε στη 17ωρη διαπραγμάτευση και είπε: «Τελείωσε» και τα τηλεφωνήματα με Πούτιν και Ομπάμα

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

14:34LIFESTYLE

«Κανείς δεν γνωρίζει τι περνά ο άλλος πίσω από τα φώτα και τις κάμερες» - Η Αριάνα Γκράντε λύνει τη σιωπή της για τις φήμες περί απώλειας βάρους

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Συγγνώμη» ζήτησε η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο για... θωπεία

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Αυτός είναι ο 47χρονος που φέρεται να δολοφονήθηκε από τον αδελφό του

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

14:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία»

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα βιβλιοπωλεία σήμερα η «Ιθάκη»: Τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας για Κωνσταντοπούλου, Πολάκη, Κασσελάκη, Βαρουφάκη και άλλα 6 κορυφαία πρόσωπα - «Ώρα να ειπωθεί η δική μου αλήθεια»

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Γερανοί και φορτηγά... μέσα στην Αγία Σοφία: Εικόνες που προκαλούν ντροπή και ερωτήματα

09:45LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Η πτώση του πάνω στη σκηνή που «πάγωσε» το κοινό - Δείτε το βίντεο

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπάει η Σάνα Μάριν: «Το πάρτι κράτησε έξι ώρες, ήμουν πρωθυπουργός 4 χρόνια»

12:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Voice» ή μυθοπλασία προτίμησε το κοινό την Κυριακή;

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Σπουδαστές περιγράφουν τα προβλήματά τους στο Newsbomb - «Είμαστε άλλο στη... θάλασσα κι άλλο στην ξηρά»

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την ΕΜΥ - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι την Κυριακή - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι διάσημοι κάνουν το κάπνισμα ξανά cool, γράφει η Wall Street Journal - Η επιστροφή της ερώτησης: «Έχεις φωτιά;»

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Τόνοι φερτών υλικών και ερείπια από τις καταστροφικές πλημμύρες, σπίτι κόπηκε στα δύο – Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ