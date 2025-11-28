«Glory days» για Παναθηναϊκό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Γερά στο κόλπο, όχι μόνο της πρόκρισης στην επόμενη φάση, αλλά και στην είσοδο στην 8άδα που οδηγεί απ’ ευθείας στους «16» του Europa League μπήκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε 2-1 της Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ και ζει «Glory days».

Παράλληλα, «Διπλό πρόκρισης» πήρε η ΑΕΚ στην Ιταλία, μετά τη νίκη της 1-0 επί της Φιορεντίνα, με αποτέλεσμα να ανέβει σημαντικά στην ενιαία βαθμολογία του Conference League, ενώ «Όλα δείχνουν… υπογραφές» στη συνάντηση Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.

