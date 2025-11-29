Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 1-3: Πήρε το ντέρμπι των Κ19 με εντυπωσιακό Καραργύρη | Έφτασε τα 13 γκολ σε 10 αγώνες!

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 1-3: Πήρε το ντέρμπι των Κ19 με εντυπωσιακό Καραργύρη | 13 γκολ σε 10 αγώνες!

Η ΑΕΚ επικράτησε 3-1 του Παναθηναϊκού στο αθηναϊκό ντέρμπι της Super League K19, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα ματς λιγότερο - Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ζώης Καραργύρης, ο οποίος έφτασε τα 13 γκολ σε 10 αγώνες!

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ Super League U19
Οι «κιτρινόμαυροι» με πρωταγωνιστή τον Ζώη Καραργύρη πήραν το ντέρμπι των… μικρών, μια ημέρα πριν το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, για τη 12η αγωνιστική της Super League.

Η ΑΕΚ παρέμεινε στην κορυφή μαζί με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει έναν αγώνα λιγότερο, ενώ ο Ολυμπιακός που μπορεί να τους «πιάσει» στην πρώτη θέση, αγωνίζεται την Κυριακή (30/11) με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι προηγήθηκαν μόλις στο 25ο δευτερόλεπτο με τον Καραργύρη, εκμεταλλευόμενοι το τραγικό λάθος του Σταμέλλου. Στη συνέχεια, αμφότερες οι ομάδες είχαν ευκαιρίες για να σκοράρουν, με τον Παναθηναϊκό να είναι τελικά αυτός που το έπραξε με τον Νεμπή στο 30ο λεπτό.

Η ΑΕΚ, όμως, απάντησε σχεδόν αμέσως, καθώς βρήκε δίχτυα με τον Παλαιολόγου, ο οποίος έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του στο 37’, με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή. Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος των «κιτρινόμαυρων» κέρδισε πέναλτι στο 45’, με τον Καραργύρη να το εκτελεί εύστοχα, φτάνοντας τα 13 γκολ σε 10 αγώνες στο πρωτάθλημα!

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός ήταν απόλυτα ελεγχόμενος από την ΑΕΚ, η οποία είχε ευκαιρίες να διευρύνει περαιτέρω το προβάδισμά της, με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί -χωρίς αποτέλεσμα- να μπει εκ νέου στο παιχνίδι.

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Βύντρα, Λάβδας (80΄ Γαζής), Δημακόπουλος (25΄ Χαντζάρας λ.τ.), Θεοχάρης (80΄ Ρεμούνδος), Μαρκεζίνης, Ιωάννου ( 80΄ Τρίκατζης), Αργυρόπουλος (57΄ Σώκος), Νεμπής.
ΑΕΚ: Παπαβασιλείου, Σελλάς, Γεωργίου, Τσαραμανίδης, Ψυρόπουλος, Χριστακόπουλος, Κολιμάτσης (90+2′ Σαββίδης), Παλαιολόγου (64′ Παναγιωτόπουλος), Ζουριδάκης (79′ Πόριαζης), Γκολφίνος (79′ Βλιώρας), Καραργύρης.

