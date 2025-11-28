Παναθηναϊκός: Αποθεραπεία και το μυαλό στην ΑΕΚ

Μία ημέρα μετά τη νίκη επί της Στουρμ Γκρατς, οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις, μιας και οι υποχρεώσεις είναι συνεχείς και δεν επιτρέπουν εφυσυχασμό.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπορστά του το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ στο "Απόστολος Νικολαίδης", όπου οι "πράσινοι" θέλουν την νίκη για να μη χάσουν έξτρα βαθμούς στη "μάχη" του πρωταθλήματος.

Οι βασικοί του χτεσινού αγώνα έκαναν αποθεραπεία, ενώ ατομικό έκαναν οι Πελίστρι και Ρενάτο και θεραπεία οι Λαφόν και Κυριακόπουλος.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ: «Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής κόντρα στην ΑΕΚ.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Λαφόν».

