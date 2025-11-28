Ολυμπιακός: Μόνο τα τυπικά απομένουν για την παραμονή Μεντιλίμπαρ

Ο διοικητικός ηγέτης των «ερυθρόλευκων» συναντήθηκε με τον Ισπανό προπονητή και τον μάνατζέρ του, Ινιάκι Ιμπάνιεθ, με βασικό θέμα την ανανέωση του συμβολαίου του. Οι δύο πλευρές συζήτησαν σε άριστο κλίμα, επιβεβαιώνοντας την κοινή τους επιθυμία να συνεχίσουν μαζί.

Ο κατάλληλος άνθρωπος για τον Ολυμπιακό

Από τον Φεβρουάριο του 2023, όταν και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, ο Μεντιλίμπαρ έχει καταφέρει να μεταμορφώσει τον Ολυμπιακό. Με μεθοδικότητα, ξεκάθαρο πλάνο και ισχυρή προσωπικότητα, οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League, χαρίζοντας στον σύλλογο το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Στη συνέχεια, «σφράγισε» την επιτυχία με ένα εντυπωσιακό νταμπλ στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας πως αποτελεί την ιδανική επιλογή για τον πάγκο των Πειραιωτών.

Η παρουσία του έχει κερδίσει τον απόλυτο σεβασμό στο «λιμάνι», ενώ και ο ίδιος απολαμβάνει τις πιο λαμπρές στιγμές της προπονητικής του πορείας.

Συζητήσεις… τυπικού χαρακτήρα

Η ανανέωση του συμβολαίου του 63χρονου προπονητή είχε ουσιαστικά κλειδώσει εδώ και καιρό, καθώς ο Μεντιλίμπαρ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι θέλει να συνεχίσει το έργο του στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης εμπιστεύεται απόλυτα τον Ισπανό τεχνικό και τον θεωρεί καθοριστικό παράγοντα για την ανοδική πορεία της ομάδας.

Έτσι, το ραντεβού της Τετάρτης ήρθε περισσότερο για να επιβεβαιώσει τις προθέσεις και των δύο πλευρών, παρά για να συζητηθούν κρίσιμες λεπτομέρειες. Παρότι δεν έγιναν γνωστά όσα ειπώθηκαν, όλες οι πλευρές αποχώρησαν απόλυτα ικανοποιημένες.

Το επόμενο βήμα

Πλέον, απομένουν μόνο οι τελικές υπογραφές για να «κλειδώσει» και τυπικά η παραμονή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού για ακόμη έναν χρόνο. Η σταθερότητα στον πάγκο και η συνέχιση της επιτυχημένης συνεργασίας θεωρούνται κομβικές για τους Πειραιώτες, οι οποίοι βλέπουν στο πρόσωπο του έμπειρου Βάσκου τον άνθρωπο που μπορεί να οδηγήσει τον σύλλογο σε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις.

Διαβάστε επίσης