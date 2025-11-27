Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αλόνσο «τρελάθηκε» με Μουζακίτη - «Θα τον παρακολουθούμε»

Τεράστιο παράσημο για τον Χρήστο Μουζακίτη αποτέλεσαν τα λόγια του Τσάμπι Αλόνσο για την εικόνα του νεαρού μέσου του Ολυμπιακού στον αγώνα της Τετάρτης (26/11) με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Newsbomb

Μουζακίτης, Αλόνσο
Εξαιρετικά λόγια από τον Ισπανό τεχνικό για τον Έλληνα μέσο
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου επέστρεψε στις νίκες, μετά τα τρία συνεχή ανεπιτυχή αποτελέσματα, αφού επικράτησε 4-3 των Πειραιωτών στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι «ερυθρόλευκοι» κοίταξαν στα μάτια την ισπανική ομάδα, την πίεσαν, της δημιούργησαν τεράστια προβλήματα και θα μπορούσαν στο τέλος να αποκομίσουν και βαθμολογικά οφέλη από το ματς.

Από πλευράς Ολυμπιακού, ο Χρήστος Μουζακίτης πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση, επιβεβαιώνοντας την σταθερά ανοδική του πορεία. Ο νεαρός μέσος ξεχώρισε με την ένταση, την καθαρότητα των ενεργειών του και την ποιότητά του στις μεταβάσεις, κερδίζοντας τα βλέμματα, όχι μόνο των φιλάθλων, αλλά και του Τσάμπι Αλόνσο.

Ο προπονητής της Ρεάλ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Μουζακίτη, «σφραγίζοντας» με δημόσιο τρόπο το ενδιαφέρον των «μερένχες». «Ο Μουζακίτης είχε μεγάλο αντίκτυπο στο παιχνίδι. Έχει σπουδαία προσόντα, είναι πολύ ταλαντούχος μέσος και φυσικά θα συνεχίσουμε να τον παρακολουθούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προκαλώντας συζητήσεις γύρω από το ποδοσφαιρικό μέλλον του Έλληνα άσου.

Στη συνέντευξη Τύπου στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Τσάμπι Αλόνσο στάθηκε αρχικά στη σημασία της επιστροφής της ομάδας του στις νίκες, τονίζοντας ότι η πίεση των προηγούμενων ημερών ήταν έντονη, αλλά και απολύτως διαχειρίσιμη. «Το μόνο που μετρούσε ήταν η νίκη. Το χειρίστηκα όλο αυτό με πολύ περισσότερη ηρεμία απ’ όση φαντάζεστε δεν είμαι πρωτάρης, ξέρω ότι ο δρόμος είναι μακρύς και σίγουρα δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Οι ώρες πριν το ματς ήταν πολύ θετικές, παραγωγικές, μας βοήθησαν να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, να μάθουμε να ζούμε με δύσκολες στιγμές και μου φάνηκε πολύ σημαντική η ενότητα που έδειξαν οι παίκτες», ανέφερε.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε με ξεχωριστό σεβασμό και για τον Ολυμπιακό και για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. «Θέλω να συγχαρώ τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ. Έχω μεγάλο θαυμασμό για αυτόν, για τη δουλειά του και τη σχέση που έχει με τους οπαδούς. Το έχω προσέξει. Το ομαδικό πνεύμα είναι πολύ καλό. Έχουν εξαιρετική ποιότητα. Μάλλον δεν έχουν τόσους βαθμούς όσους τους αξίζει», τόνισε, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τη δουλειά των «ερυθρόλευκων».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:05ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Έδιωξαν ασκούμενη αστυνομικό επειδή έδινε πληροφορίες στον έμπορο ναρκωτικών σύντροφό της

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τα παιδιά επιστρέφουν χωρίς βιβλία και τσάντες σε αυτοσχέδιες σχολικές αίθουσες

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική: «Να διακοπεί η διαδικασία, είστε βυθισμένοι στο βούρκο»

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι 100 καλύτερες μπύρες στον κόσμο: Το Taste Atlas αποφάσισε

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αυστρία: Χιονοστιβάδα στον παγετώνα Stubai - Διασώθηκαν έξι σκιερ

13:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Sisterhood» στον Κινηματογράφο: Το φεστιβάλ που γιορτάζει τη γυναικεία αλληλεγγύη 

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Τη δολοφονία του πρίγκιπα Άντριου σχεδίαζε ο Τζέφρι Επστάιν

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή στην Ταϊλάνδη: Τεράστιο φίδι κολυμπούσε σε πλημμυρισμένο δρόμο - Δείτε βίντεο

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

13:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Nέα εποχή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ - Επίσημο το deal με Μυστακίδη

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Συμμορία εκβίαζε ανυποψίαστους που παγίδευε μέσω ψεύτικων προφίλ

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Πραξικόπημα στη Γουινέα-Μπισάου λίγες ημέρες μετά τις εκλογές - Πυροβολισμοί στην πρωτεύουσα - Βίντεο

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Πώς γιόρτασε την Ημέρα των Ευχαριστιών η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

13:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ο ανατριχιαστικός διάλογος της νύφης με την πεθερά πριν τη δολοφονία - «Δεν έχεις μάνα;»

13:06ΚΟΣΜΟΣ

«Πανικοβάλλομαι κάθε φορά που βήχει»: Ο τοξικός αέρας του Δελχί αρρωσταίνει τα παιδιά

13:01ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Play 2 Win - Celebrity Basketball Game» - Όλοι μια ομάδα για τη W.I.N. Hellas

13:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αλόνσο «τρελάθηκε» με Μουζακίτη - «Θα τον παρακολουθούμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:53ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πρωταγωνίστρια σε νέο καβγά με δημοσιογράφους – «Γιατί με ειρωνεύεστε;»

13:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ο ανατριχιαστικός διάλογος της νύφης με την πεθερά πριν τη δολοφονία - «Δεν έχεις μάνα;»

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Γερμανία: Σκότωσε τη σύζυγο, την αδελφή και τα δύο παιδιά του και αυτοκτόνησε

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα χτυπήσει η δεύτερη φάση

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηθοποιός στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- Είχε ρόλους στα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και τη «Βέρα στο δεξί»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

12:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προβλέψεις χιονόπτωσης για Ευρώπη και Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «τυχερή» Σεμερτζίδου με τη Ferrari: «Ξέχασε» ότι κέρδισε το Τζόκερ, «σκοτώθηκε» με την Κωνσταντοπούλου, τι είπε για τα ακριβά αμάξια και τα ταξίδια

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Η κακοκαιρία Adel πλήττει τη χώρα: Πλημμύρες στην Κέρκυρα, κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα, φούσκωσαν οι χείμαρροι στην Αιτωλοακαρνανία

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Προσωπικές αιχμές, βαριές κουβέντες - Βίντεο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ο «καλύτερος κατάσκοπος» όλων των εποχών - Γιατί οι Ισραηλινοί τα «επιστρέφουν»

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή στην Ταϊλάνδη: Τεράστιο φίδι κολυμπούσε σε πλημμυρισμένο δρόμο - Δείτε βίντεο

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 55 οι νεκροί από την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες - Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Μετανιώνω κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας - Θα πω όλη την αλήθεια» δηλώνει μέσα από τη φυλακή η 46χρονη δολοφόνος

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

13:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αλόνσο «τρελάθηκε» με Μουζακίτη - «Θα τον παρακολουθούμε»

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Η συγκινητική μαντινάδα του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα - «Ήρωας και αθάνατος»

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ