ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Προστατεύουμε την έδρα μας»

Ανακοίνωση των «πράσινων» με οδηγίες για τον κόσμο τους και προτροπή να μη συμβεί το παραμικρό στον μεγάλο αγώνα με την ΑΕΚ.

Newsbomb

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Προστατεύουμε την έδρα μας»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγες ώρες πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τον κόσμο. Οι «πράσινοι» γνωστοποιούν πως τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυξημένα και γι’ αυτό καλύτερα είναι να πάνε στο γήπεδο νωρίς οι φίλαθλοι που έχουν εισιτήριο. Όσοι δεν έχουν δε θα μπορέσουν να προσεγγίσουν το γήπεδο.

Παράλληλα, τονίζεται πως πρέπει να προστατευτεί η διεξαγωγή του αγώνα και φυσικά η «πράσινη» έδρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση-ενημέρωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενόψει του εντός έδρας αγώνα της 30ης Νοεμβρίου 2025 κόντρα στην ΑΕΚ στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26, καλεί τους φιλάθλους κατόχους εισιτηρίων της συγκεκριμένης αναμέτρησης, να προσέλθουν από νωρίς στο γήπεδο, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός, ταλαιπωρία και καθυστέρηση της πρόσβασης τους στις κερκίδες, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλότητα. Οι θύρες του γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης» ανοίγουν στις 18:00.Όποιος δεν έχει στην κατοχή του εισιτήριο για το συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν θα μπορεί καν να προσεγγίσει το γήπεδο, λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας και επομένως δεν υπάρχει καν λόγος να βρίσκεται πέριξ του γηπέδου.Γνωστοποιούνται δε τα ακόλουθα:

  • Οι θύρες 8, 9, 10, 11, 12 που βρίσκονται επί της οδού Τσόχα, θα παραμείνουν κλειστές κατα το διάστημα 18:30 έως για λόγους ασφαλείας 19:30.
  • Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, συνωστισμού και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των φιλάθλων που προσέρχονται στο γήπεδο, θα λειτουργούν έξι (6) σημεία προελέγχου για τον έλεγχο των εισιτηρίων, της ταυτοπροσωπίας.

Αναλυτικά οι προέλεγχοι έχουν ως εξής:

Προέλεγχος 1
Οδοί: Αρματολών και Κλεφτών & Παναθηναϊκού

Προέλεγχος 2
Οδοί: Φιλήμονος & Τσόχα

Προέλεγχος 3
Οδοί: Τσόχα & Π. Κυριακού (επί της Τσόχα)

Προέλεγχος 4
Οδοί: Π. Κυριακού & Τσόχα (επί της Π. Κυριακού)

Προέλεγχος 5
Οδοί: Π. Κυριακού & Λ. Αλεξάνδρας

Προέλεγχος 6
Οδοί: Παναθηναϊκού & Λ. ΑλεξάνδραςΕιδικότερα:

  • Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 13-14 θα διέρχονται αποκλειστικά από τους Προελέγχους 1 & 6.
  • Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 8-9-10-11-12 θα διέρχονται από τους Προελέγχους 2 & 3.
  • Οι κάτοχοι εισιτηρίων των θυρών 6-7 θα διέρχονται από τους Προελέγχους 4 & 5.
  • Όσον αφορά τις θύρες 1-2-3-3Β-5 ο έλεγχος των φιλάθλων θα γίνεται αποκλειστικά στις θύρες.

O έλεγχος των φιλάθλων στα σημεία προελέγχων δεν ακυρώνει τον έλεγχο στις εισόδους των θυρών.Και δεν ξεχνάμε: προστατεύουμε την έδρα μας από κάθε ενέργεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και να προκαλέσει την τιμωρία της (ρίψη αντικειμένων, άναμμα πυρσών, κροτίδων, παντός είδους βεγγαλικών, χρήση λέιζερ), βοηθάμε τον Παναθηναϊκό μας να φτάσει στη νίκη.

gip-1024x703.jpg

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Απώλεια για Ηρακλή, ισοπαλία στο Θεσσαλικό ντέρμπι – Εύκολα ο Πανιώνιος

17:15TRAVEL

Λιτόχωρο: Η πύλη των θεών και η γοητεία του Ολύμπου

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Η δημοσιογράφος που άφησε το BBC για να ζήσει σε ένα νησί 40 κατοίκων στη Σκωτία

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Oδικός άξονας Πατρών – Πύργου: Στις 4 Δεκεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χιλιόμετρα

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας - Ένταση και χημικά, 3 συλλήψεις

16:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Προστατεύουμε την έδρα μας»

16:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πρωτοφανές επεισόδιο σε αγώνα πόλο στην Πάτρα: Έσπασε τη μύτη αντιπάλου και του έβαλαν χειροπέδες

16:54LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα 23α γενέθλια του γιου της, Άγγελου Λάτσιου

16:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαρσέιγ – Νιούκαστλ: Σεκιουριτάς «γλεντάει» τους οπαδούς των φιλοξενούμενων μετά τη λήξη – Δείτε βίντεο

16:43ΕΛΛΑΔΑ

«Υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι η συνολική στήριξη που θα λάβουν οι αγρότες» λένε πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χωρίτος

16:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Αστυνομική βία και χημικά αντί για ενισχύσεις επιφύλαξε στους αγρότες η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

16:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Πολλές αλλαγές από τον Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Εύοσμο

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Δεξαμενή με χημικά εκτοξεύεται στον αέρα έπειτα από πυρκαγιά σε μονάδα διαχείρισης αποβλήτων

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα τριών οχημάτων στο Κιλκίς: Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο

16:11WHAT THE FACT

Άλλες μένουν για μία ζωή, άλλες ξεθωριάζουν – Τι συμβαίνει πραγματικά με τις αναμνήσεις μας;

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στην Πάτρα: Άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός ανάμεσα σε οικογένειες και παιδιά

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γυναίκα γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο λίγο πριν φτάσει στο μαιευτήριο

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απορρίπτουν πρόταση για φορολόγηση των πολύ πλούσιων με ποσοστό 79%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας - Ένταση και χημικά, 3 συλλήψεις

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

14:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχοπτώσεις - Η πρόγνωση Κολυδά για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: 24χρονος ο νεκρός, η μητέρα, η αδελφή και η κοπέλα του τραυματίες - Συγκλονίζει το βίντεο

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκατ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Δεξαμενή με χημικά εκτοξεύεται στον αέρα έπειτα από πυρκαγιά σε μονάδα διαχείρισης αποβλήτων

13:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30 Δεκεμβρίου για διόρθωση λαθών - Πότε θα πληρωθεί το πρόσθετο ποσό

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσπασαν» το μπλόκο της Αστυνομίας οι αγρότες και βγήκαν στην ΠΑΘΕ - Κλειστή η Εθνική Οδός - Βίντεο

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Μπαλί: Ο κυβερνήτης ζητά να κατεδαφιστεί το γυάλινο ασανσέρ στη διάσημη παραλία Κελίνγκινγκ

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γυναίκα γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο λίγο πριν φτάσει στο μαιευτήριο

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Αποδίδει το μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό - Πάνω από 2 εκατ. οι ανέπαφες πληρωμές τον Σεπτέμβριο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια μεταξύ αγροτών και Αστυνομίας στον Πλατύκαμπο - Έσπασαν παρμπρίζ περιπολικού - Βίντεο

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος για το Μετρό Θεσσαλονίκης: Πάνω από 27 εκατ. μετακινήσεις, οι ώρες αιχμής, ο πιο δημοφιλής προορισμός και το στοίχημα της επόμενης μέρας

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε το φεγγάρι – Η επόμενη κινεζική κατάκτηση βρίσκεται στα βάθη των ωκεανών και είναι πολύ μεγαλύτερη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ