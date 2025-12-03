Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άρης-ΠΑΟΚ, τα ματς του Κυπέλλου και τη δράση στην Ευρώπη
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (03/12).
00.00/
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης – ΠΑΟΚ, ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, στις 21:30 με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.
Από τα αθλητικά κανάλια της ίδιας ψηφιακής πλατφόρμας θα μεταδοθούν τα υπόλοιπα ματς του Κυπέλλου, με τα Παναθηναϊκός – Κηφισιά και ΑΕΚ – ΟΦΗ να συγκεντρώνουν τα βλέμματα.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (03/12):
- 13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας
- 15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μαρκό – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας
- 16:00 Novasports Start Αταλάντα – Τζένοα Coppa Italia
- 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Κύπελλο Ελλάδας
- 17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας
- 18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός = Παναθηναϊκός League Cup Final 8
- 19:00 Novasports 1HD Νάπολι – Κάλιαρι Coppa Italia
- 19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Παναθηναϊκός – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας
- 18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Φλοίσβος League Cup Final 8
- 21:30 Novasports Start Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
- 21:30 Novasports 6HD Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας Premier League
- 21:30 Novasports 5HD Μπράιτον – Άστον Βίλα Premier League
- 21:30 Novasports 2HD Άρσεναλ – Μπρέντφορντ Premier League
- 21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Άρης – ΠΑΟΚ ΚύπελλοΕλλάδας
- 21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας
- 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
- 22:00 Novasports Prime Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
- 22:00 Novasports 1HD Ίντερ – Βενέτσια Coppa Italia
- 22:15 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Σάντερλαντ Premier League
- 22:15 Novasports 4HD Λιντς – Τσέλσι Premier League
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:22 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Τι κρύβει πραγματικά η θάλασσα
11:55 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Νικητές και χαμένοι στη βραδινή ζώνη
11:52 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ