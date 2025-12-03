Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άρης-ΠΑΟΚ, τα ματς του Κυπέλλου και τη δράση στην Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (03/12).

Newsbomb

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Άρης-ΠΑΟΚ, τα ματς του Κυπέλλου και τη δράση στην Ευρώπη
Eurokinissi
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης – ΠΑΟΚ, ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, στις 21:30 με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Από τα αθλητικά κανάλια της ίδιας ψηφιακής πλατφόρμας θα μεταδοθούν τα υπόλοιπα ματς του Κυπέλλου, με τα ΠαναθηναϊκόςΚηφισιά και ΑΕΚΟΦΗ να συγκεντρώνουν τα βλέμματα.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (03/12):

  • 13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας
  • 15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μαρκό – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας
  • 16:00 Novasports Start Αταλάντα – Τζένοα Coppa Italia
  • 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Κύπελλο Ελλάδας
  • 17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας
  • 18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός = Παναθηναϊκός League Cup Final 8
  • 19:00 Novasports 1HD Νάπολι – Κάλιαρι Coppa Italia
  • 19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Παναθηναϊκός – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας
  • 18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Φλοίσβος League Cup Final 8
  • 21:30 Novasports Start Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
  • 21:30 Novasports 6HD Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας Premier League
  • 21:30 Novasports 5HD Μπράιτον – Άστον Βίλα Premier League
  • 21:30 Novasports 2HD Άρσεναλ – Μπρέντφορντ Premier League
  • 21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Άρης – ΠΑΟΚ ΚύπελλοΕλλάδας
  • 21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας
  • 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς Scottish Premiership
  • 22:00 Novasports Prime Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
  • 22:00 Novasports 1HD Ίντερ – Βενέτσια Coppa Italia
  • 22:15 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Σάντερλαντ Premier League
  • 22:15 Novasports 4HD Λιντς – Τσέλσι Premier League

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λούτσα: Συγγνώμη ζητά ο 29χρονος από την οικογένεια του 24χρονου - Προθεσμία να απολογηθεί αύριο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Βόλου: Συγγενείς τραυματία από τροχαίο πιάστηκαν στα χέρια με τον οδηγό που τον τράκαρε

12:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός κάνει challenge και «κρέμεται» από εν κινήσει λεωφορείο στην Καλλιθέα - Δείτε βίντεο

12:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας προς Κομισιόν: Ανάγκη εξαίρεσης του ελαιολάδου από την επιβολή δασμών εισαγωγής στις ΗΠΑ

12:33WHAT THE FACT

«Κυνηγοί ακτινοβολίας» στο Τσέρνομπιλ: Παράξενοι μύκητες τρέφονται με πυρηνική ακτινοβολία - Γιατί ενδιαφέρουν τη NASA

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει να εξορίσει τον Mαδούρο στο Κατάρ - Το μυστικό σχέδιο των ΗΠΑ

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει στα μέτρα του κορονοϊού η Ισπανία - Μάσκες και πίεση στο Σύστημα Υγείας

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Χειμωνιάτικη επίσκεψη σμήνους φλαμίνγκο στο Ναύπλιο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

12:23LIFESTYLE

Η θρυλική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει στο καθημερινό πρόγραμμα

12:22ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι κρύβει πραγματικά η θάλασσα

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα – Βρέθηκε θετικός και σε κοκαΐνη εκτός από αλκοόλ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Malaysia Airlines MH370: Ξεκινάνε μετά από 11 χρόνια ξανά οι έρευνες για το εξαφανισμένο αεροπλάνο

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Αντιμέτωπος με τρία χρόνια φυλάκισης ο γιατρός που του πουλούσε κεταμίνη

12:04ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Συμφωνία για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού αερίου μέχρι το φθινόπωρο του 2027

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Ετοιμοπόλεμοι και οι αγρότες στη Φθιώτιδα: Ετοιμάζουν μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη και Δομοκό

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Νικητές και χαμένοι στη βραδινή ζώνη

11:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Γενέθλια» για το πρώτο sms στον κόσμο - Στάλθηκε πριν από 33 χρόνια

11:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε στη Ζάκυνθο ο Ρέμι Μόουζες, πρώην άσος της Γιουνάιτεντ - Ήταν κόουτς σε ομάδα του νησιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Τριήμερο με έντονες καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει

12:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λούτσα: Συγγνώμη ζητά ο 29χρονος από την οικογένεια του 24χρονου - Προθεσμία να απολογηθεί αύριο

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες κλείνουν το Τελωνείο του Προμαχώνα – Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπαινιγμός Πούτιν για τα πυρηνικά: «Ο πόλεμος με την Ευρώπη θα τελείωνε τόσο γρήγορα που δεν θα είχαμε με ποιον να διαπραγματευθούμε»

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο 29χρονος που προκάλεσε το φονικό τροχαίο στη Λούτσα – Βρέθηκε θετικός και σε κοκαΐνη εκτός από αλκοόλ

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφει στα μέτρα του κορονοϊού η Ισπανία - Μάσκες και πίεση στο Σύστημα Υγείας

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία - Φυλακή την επόμενη φορά» ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος της

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

11:09ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: «Άνω – κάτω» η Μονή Κύκκου για δήθεν θαυματουργό φάρμακο που θεραπεύει τις αρθρώσεις

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Ολικό «λίφτινγκ» για διαθήκες, εξ αδιαιρέτου και χρέη - Οι βασικές αλλαγές

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός κάνει challenge και «κρέμεται» από εν κινήσει λεωφορείο στην Καλλιθέα - Δείτε βίντεο

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

10:38ΚΟΣΜΟΣ

«Φαίνεσαι λίγο νευρικός. Γιατί είσαι νευρικός;» - Τι έδειξε το βίντεο της σύλληψης Μαντζιόνε μετά τη δολοφονία Τόμπσον στη Νέα Υόρκη

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο Βόλου: Συγγενείς τραυματία από τροχαίο πιάστηκαν στα χέρια με τον οδηγό που τον τράκαρε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ