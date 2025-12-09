Λίβερπουλ: Η μοναχική φωτογραφία του Σαλάχ στο γυμναστήριο μετά το «κόψιμό» του από τον Σλοτ

Μακριά από τη Λίβερπουλ που ταξίδεψε για το Μιλάνο, ο Αιγύπτιος αστέρας εμφανίστηκε να προπονείται μόνος στο γυμναστήριο των «κόκκινων». Η Λίβερπουλ δοκιμάζεται την Τρίτη (09/12) απέναντι στην Ίντερ για το Champions League (22:00), όμως ο Σαλάχ έχει τεθεί εκτός αποστολής.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του κατά του προπονητή Άρνε Σλοτ και της ομάδας, επειδή δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στο πρόσφατο 3-3 με τη Λιντς. Το μεσημέρι της Τρίτης, ο 33χρονος ανέβασε μια φωτογραφία από το προπονητικό κέντρο της Λίβερπουλ, όπου φαίνεται να γυμνάζεται ολομόναχος.

Χωρίς λεζάντα ή σχόλιο εκ μέρους του, η ανάρτηση προκάλεσε καταιγισμό αντιδράσεων από φίλους της ομάδας που προσπαθούν να ερμηνεύσουν το μήνυμα πίσω από τη σιωπή του. Το μέλλον του στη Λίβερπουλ παραμένει αβέβαιο, με τα σενάρια περί πιθανής αποχώρησης ακόμη και στη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου να εντείνονται.

https://www.instagram.com/p/DSCdpIXDa1L/

