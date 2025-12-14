Παναθηναϊκός: «Να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο» - Οι δηλώσεις του Λαφόν ενόψει του αγώνα με τον Βόλο

Ο Αλμπάν Λαφόν τόνισε ότι στόχος του Παναθηναϊκού στον αγώνα με τον Βόλο είναι η κατάκτηση της νίκης, η οποία θα συνδυαστεί με καλή εμφάνιση.

Αλμπάν Λαφόν Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός μπαίνει στον δεύτερο γύρο της Super League, υποδεχόμενος τον Βόλο στο «Απ. Νικολαΐδης».

Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, έπειτα από την ήττα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και την ισοπαλία στη Λάρισα.

Ο Αλμπάν Λαφόν, μιλώντας στην CosmoteTV τόνισε ότι στόχος της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ είναι το «τρίποντο» κι η καλή εμφάνιση. Επίσης, ξεκαθάρισε ότι η ήττα του πρώτου γύρου στον Βόλο, δεν αποτελεί έξτρα κίνητρο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού:

Έρχεστε από ένα παιχνίδι στο οποίο είχατε την υπεροχή, αλλά δεν καταφέρατε να πάρετε τη νίκη. Παράλληλα προέρχεστε από αρνητικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, οπότε πόσο σημαντικό είναι το ματς απέναντι στο Βόλο;

«Προερχόμαστε από ένα πολύ σημαντικό ματς απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, η οποία είναι μια καλή ομάδα. Αν και δεν μπορέσαμε να πάρουμε τη νίκη, πήραμε το βαθμό της ισοπαλίας. Με το Βόλο μας περιμένει ένας πάρα πολύ σημαντικός αγώνας, πρέπει να δείξουμε καλό πρόσωπο και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Να είμαστε ήρεμοι, να προετοιμαστούμε έτσι όπως πρέπει και να στοχεύσουμε στη νίκη».

O Bόλος είναι μια ομάδα η οποία αφενός βρίσκεται πιο ψηλά από εσάς στη βαθμολογία και αφετέρου σας κέρδισε στον προηγούμενο αγώνα. Σας δίνει ένα έξτρα κίνητρο αυτή η συνθήκη;

«Προσωπικά όχι. Δεν κοίταξα καν τη βαθμολογία του πρωταθλήματος, στόχος και σκοπός είναι η νίκη. Και αυτοί οι τρεις βαθμοί να μας οδηγήσουν πιο κοντά στις υψηλές θέσεις των ομάδων του πρωταθλήματος. Δεν έχει σημασία αν είναι ο Βόλος ή κάποια άλλη ομάδα, σημασία έχει μόνο η νίκη. Να κερδίσουμε και να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο εντός έδρας».

Σε προσωπικό επίπεδο ήταν ένας περίεργος μήνας για εσένα. Πήρες συνεχόμενα παιχνίδια, πραγματοποίησες κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις αλλά στη συνέχεια στάθηκες άτυχος στις Σέρρες με τον τραυματισμό σου. Επέστρεψες, αγωνίστηκες απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, υπάρχει το ματς απέναντι στο Βόλο και μετά θα ενσωματωθείς στην Εθνική της Ακτής Ελεφαντοστού. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι για ένα ποδοσφαιριστή να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση;

«Bεβαίως και ήταν ένας μήνας δύσκολο όπως είπατε κι εσείς. Ήμουν τραυματίας αλλά έκανα τη μεγάλη προσπάθεια να επιστρέψω όσο το δυνατόν ταχύτερα και όντως επέστρεψα γρήγορα. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις μου με την Ακτή Ελεφαντοστού, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, αλλά και για όλους τους Αφρικανούς γενικότερα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος που θα μπορέσω να αντιπροσωπεύσω τη χώρας καταγωγής μου μέσω της Εθνικής ομάδας και θα κοιτάξω να κάνω το καλύτερο. Λυπάμαι για γεγονός ότι αναγκάζομαι να αφήσω τους συμπαίκτες μου, αλλά αυτές είναι οι υποχρεώσεις μας».

