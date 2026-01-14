ΑΕΚ – ΟΦΗ: «Θα ήταν βαρύ να ξαναχάναμε, τεράστιο κίνητρο το Κύπελλο» - Οι δηλώσεις του Κόντη

Σε πελάγη ευτυχίας έπλεε ο Χρήστος Κόντης, μετά τη μεγάλη πρόκριση του ΟΦΗ επί της ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδας - Όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου...


Ο Έλληνας τεχνικός επεσήμανε ότι θα ήταν πολύ βαρύ αν η κρητική ομάδα έχανε για τέταρτη φορά από την «Ένωση».

Επίσης, αναφέρθηκε στο μεγάλο κίνητρο που έχει ο ΟΦΗ για να κατακτήσει το τρόπαιο στα 100 χρόνια ζωής του.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στη συνέντευξη Τύπου:

Για το τι πήγε καλά για τον ΟΦΗ για να φέρει αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα και την πρόκριση: «Όλα πήγαν καλά. Είμαστε σε καλό μομέντουμ. Έχουμε αλλάξει αρκετά πράγματα, παίζουμε ένα ποδόσφαιρο που μας χαροποιεί. Είμαστε πιο οργανωμένοι, δύσκολα δεχόμαστε γκολ, είμαστε πολύ πιο επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις και στο σετ παιχνίδι και διαθέτουμε αυτοπεποίθηση. Ήταν η τέταρτη φορά που παίζαμε με την ΑΕΚ, θα ήταν βαρύ αν ξαναχάναμε. Δώσαμε ψυχή και βγάλαμε μια καλή απόδοση».

Για το αν το κλειδί ήταν η πνευματική ετοιμότητα: «Ήταν τεράστιο το κίνητρο για όλους να μην χάσουμε για τέταρτο παιχνίδι. Όλες τις μέρες στην προετοιμασία το έλεγα στους παίκτες. Είχαμε εγωισμό, είχαμε το αίσθημα της περηφάνιας, βγάλαμε τον εγωισμό, παίξαμε ωραία, κλειστήκαμε κιόλας, αλλά ήμασταν καλύτεροι, το θέλαμε περισσότερο με καλύτερο ρυθμό από την ΑΕΚ και στο τέλος κερδίσαμε».

Για το αν είναι κίνητρο ένα τρόπαιο στα 100 χρόνια του συλλόγου: «Είναι τεράστιο κίνητρο το Κύπελλο. Είναι μια σημαντική διοργάνωση για μας. Μας δίνει αυτός ο θεσμός μια τεράστια δίψα. Ευελπιστούμε να φτάσουμε και φέτος στον τελικό, έχουμε δύο δύσκολα ματς με τον Λεβαδειακό και θα δώσουμε τα πάντα».

Για το που... χτύπησε την ΑΕΚ: «Όταν ήρθα στον ΟΦΗ είχα πει στους παίκτες ότι θέλω να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο και να το χαίρεται και ο κόσμος. Τις τελευταίες βδομάδες έχουμε κάνει πολύ μεγάλη βελτίωση και μας χαροποιεί. Όλες οι ομάδες έχουν κάποια τρωτά σημεία. Είμαστε μια ομάδα που παίζουμε και στο σετ παιχνίδι και στην κόντρα. Έχουμε γρήγορους μεσεοπιθετικούς και στις στιγμές που θεωρήσαμε να παίξουμε έτσι το κάναμε. Στο τέλος της μέρας όλα πήγαν καλά».



