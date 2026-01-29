Λιόν - ΠΑΟΚ: «Καλό παράδεισο αδέρφια» - Το συγκλονιστικό πανό στην Groupama Arena

Η Ελλάδα παραμένει βυθισμένη στο πένθος μετά τον άδικο χαμό των επτά φιλάθλων του «Δικεφάλου», οι οποίοι την Τρίτη (27/1) άφησαν την τελευταία τους πνοή καθ’ οδόν για τον αγώνα της ομάδας τους στο Europa League.

Αρκετές ώρες πριν από την αναμέτρηση Λιόν - ΠΑΟΚ (29/1, 22:00), οι φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» ανάρτησαν πανό αφιερωμένο στη μνήμη των «αετόπουλων» που δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους.

«Καλό παράδεισο αδέρφια», ανέγραφε το μήνυμα στην κερκίδα που προοριζόταν για να φιλοξενήσει τους φίλους του ΠΑΟΚ.

