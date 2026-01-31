Αντίπαλος Ολυμπιακού: Πέρασε με τριάρα από την Φρανκφούρτη η Λεβερκούζερ - Τα αποτελέσματα

Οι «ασπιρίνες» διατήρησε τις ελπίδες της για μία θέση που θα την φέρει και τη νέα σεζόν στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, μετά το «τρίποντο» που πήρε απέναντι στην Άιντραχτ.

Ο Αρτούρ άνοιξε το σκορ στο 26’ για την Μπάγερ και επτά λεπτά αργότερα, ο Τίλμαν διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων. Το «συγκρότημα» της Φρανκφούρτης προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας στο 50’ με τον Κοχ, αλλά στις καθυστερήσεις, ο Γκαρσία διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν: Μπλάσβιχ, Ταπσόντα, Άντριχ, Κουάνσα, Γκριμάλντο, Γκαρσία, Φερνάντες (64' Παλάσιος), Αρτούρ, Τεριέ (64' Χόφμαν), Τίλμαν (82' Πόκου), Κοφανέ (72' Σικ).

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, η εντυπωσιακή Χοφενχάιμ συνέχισε την εξαιρετική της πορεία, κάνοντας ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Επικράτησε άνετα εντός έδρας με 3-0 της Ουνιόν Βερολίνου και έπιασε στη δεύτερη θέση τη Ντόρτμουντ, η οποία υποδέχεται την Κυριακή (01/02) τη Χαϊντενχάιμ, έχοντας την ευκαιρία να παραμείνει μόνη στη δεύτερη θέση πίσω από την πρωτοπόρο Μπάγερν.

Τέλος, σημαντικές νίκες στη μάχη για την παραμονή πέτυχαν οι Άουγκσμπουργκ και Μάιντς, ενώ στη Βρέμη, Βέρντερ και Γκλάντμπαχ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, σε ένα αποτέλεσμα που δεν ικανοποίησε καμία από τις δύο πλευρές.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Κολωνία-Βόλφσμπουργκ 1-0 (29' Μάινα)

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Λεβερκούζεν 1-3 (50' Κοχ - 26' Αρτούρ, 33' Τίλμαν, 93' Γκαρσία)

(50' Κοχ - 26' Αρτούρ, 33' Τίλμαν, 93' Γκαρσία) Λειψία-Μάιντς 1-2 (40' Χάρντερ - 45'+5 πέν. Αμίρι, 49' Σίλας)

(40' Χάρντερ - 45'+5 πέν. Αμίρι, 49' Σίλας) Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ 1-1 (94' Τοπ - 61' Ταμπάκοβιτς)

(94' Τοπ - 61' Ταμπάκοβιτς) Άουγκσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1 (41',59' Γκρέγκοριτς - 32' πέ. Σινάνι)

(41',59' Γκρέγκοριτς - 32' πέ. Σινάνι) Χοφενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (42'πέν, 45' Κράμαριτς, 47' Λεϊτέ - 68' Κεντίρα)

(42'πέν, 45' Κράμαριτς, 47' Λεϊτέ - 68' Κεντίρα) 19:30 Αμβούργο-Μπάγερν Μονάχου

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

16:30 Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ

Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ 18:30 Ντόρτμουντ-Χαϊντενχάιμ

Η βαθμολογία (σε 19 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 50 Χοφενχάιμ 42 -20αγ. Ντόρτμουντ 42 Λειψία 36 -20αγ. Στουτγκάρδη 36 Λεβερκούζεν 35 Φράιμπουργκ 27 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27 -20αγ. Ουνιόν Βερολίνου 24 -20αγ. Κολωνία 23 -20αγ. Άουγκσμπουργκ 22 -20αγ. Γκλάντμπαχ 21 -20αγ. Βόλφσμπουργκ 19 -20αγ. Βέρντερ Βρέμης 19 Μάιντς 18 -20αγ. Αμβούργο 18 -18αγ. Ζανκτ Πάουλι 14 -20αγ. Χαϊντενχάιμ 13

