Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Πέρασε με Φαμπιάνο από Αγρίνιο

Την πρώτη του νίκη στο 2026 πέτυχε ο Άρης επικρατώντας 1-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, με τέρμα του Φαμπιάνο, λίγο πριν το τέλος. Την έκτη σερί ήττα του γνώρισε το «συγκρότημα» του Γιάννη Αναστασίου.

Παναιτωλικός - Άρης
Σημαντικό "διπλό" για τους "κίτρινους"
Η αποβολή του Ντέβιντ Χότζα στο 24ο λεπτό αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της αναμέτρησης, με τον Παναιτωλικό να μην αντέχει στην πίεση του Άρη και να γνωρίζει την έκτη συνεχόμενη ήττα του στη Super League. Παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Γεβγένι Κουτσερένκο, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου λύγισε στο 78’, όταν ο αρχηγός των «κίτρινων» Φαμπιάνο με κεφαλιά χάρισε τη νίκη στους φιλοξενούμενους, κρατώντας «ζωντανές» τις –όποιες– ελπίδες τους για είσοδο στην τετράδα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό και τον Άρη να απειλεί πρώτος στο 14’, όταν η σέντρα του Κάρλες Πέρεθ κατέληξε στον αφύλακτο Γκάμπριελ Μισεουί, ο οποίος όμως αστόχησε με βολ πλανέ από τη μικρή περιοχή. Στο 20’ ο Αλεξάντρου Ματσάν δοκίμασε να αιφνιδιάσει τον Γιώργο Αθανασιάδη με απ' ευθείας εκτέλεση φάουλ από πλάγια θέση, με τον έμπειρο τερματοφύλακα να αντιδρά σωστά. Δύο λεπτά αργότερα, ο Κουτσερένκο πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε τετ-α-τετ με τον Λορέν Μορόν, έπειτα από κάθετη πάσα του Μόντσου Ροντρίγκεθ.

Στο 24’ ήρθε η φάση που άλλαξε τις ισορροπίες, με τον Χότζα να πηγαίνει με τα δύο πόδια πάνω στον Μισεουί. Ο Τάσος Παπαπέτρου έδειξε αρχικά κίτρινη κάρτα, όμως μετά από παρέμβαση του VAR αναβάθμισε την ποινή σε κόκκινη, αφήνοντας τον Παναιτωλικό με δέκα παίκτες.

Ακολούθησε… πολιορκία της εστίας των γηπεδούχων. Ο Κουτσερένκο απέκρουσε εντυπωσιακά το φάουλ του Μόντσου (27’), το σουτ του Γένσεν (28’) και την προσπάθεια του Πέρεθ (32’), ενώ και το φαλτσαριστό πλασέ του Μισεουί στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου δεν βρήκε στόχο.

Το ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος, με τον Ουκρανό τερματοφύλακα να σταματά τον Μορόν (53’) και στη συνέχεια την κεφαλιά του Ούρος Ράτσιτς. Παρά τις αλλαγές του Μανόλο Χιμένεθ, η εικόνα του Άρη δεν βελτιώθηκε αισθητά, μέχρι τη λύση που ήρθε στο 78’. Γρήγορη εκτέλεση κόρνερ από Μόντσου και Ντούντου Ροντρίγκεθ, σέντρα του τελευταίου και κεφαλιά του Φαμπιάνο για το 1-0. Ο Κουτσερένκο κράτησε το σκορ χαμηλά μέχρι το τέλος, αποκρούοντας και νέα κεφαλιά του Μορόν στο 87’.

Με τη νίκη αυτή, ο Άρης έφτασε τους 25 βαθμούς και βρίσκεται στο -10 από την τέταρτη θέση, ενώ ακολουθούν κρίσιμα παιχνίδια με Λεβαδειακό και ΠΑΟΚ. Στον αντίποδα, ο Παναιτωλικός παρέμεινε στους 15 βαθμούς και τη 12η θέση, με το επόμενο παιχνίδι στην έδρα της ΑΕΛ να αποκτά χαρακτήρα «τελικού» για τη συνέχεια.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μανρίκε – Φαντιγκά, Μπουσαϊντ.

Κόκκινες: Χότζα (24’)

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκράναθ, Γκαρσία, Μλάντεν (83’ Αποστολόπουλος), Μαυρίας, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (91’ Μπελεβώνης), Νικολάου (46’ Κόγιτς), Σμυρλής (91’ Μπρέγκου), Ματσάν (73’ Μίχαλακ), Χότζα.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά (74’ Φρίντεκ), Τεχέρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Γένσεν (60’ Μπουσαΐντ), Μορόν, Πέρεθ (60’ Δώνης), Μισεουί (46’ Ντούντου).

