Παναθηναϊκός: Αμίλητοι οι παίκτες μπροστά στη Θύρα 13, άκουγαν τις αποδοκιμασίες

Άξιος της μοίρας του ο απαράδεκτος Παναθηναϊκός, έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ Novibet και έχασε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά από τον τέταρτο Λεβαδειακό.

Τόσο στο ημίχρονο, όσο και κατά τη διάρκεια του ματς οι φίλαθλοι της ομάδας αποδοκίμασαν έντονα τον Ράφα Μπενίτεθ και τους παίκτες του.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες του Παναθηναϊκού κατευθύνθηκαν προς την Θύρα 13, εκεί όπου βρίσκονταν οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας, για να απολογηθούν για την κάκιστη εμφάνιση και τη νέα γκέλα.

Οι φίλοι του Τριφυλλιού τους αποδοκίμασαν έντονα, με τους ποδοσφαιριστές να μένουν αμίλητοι και απλά να κοιτάζουν με απολογητικό ύφος.