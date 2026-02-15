Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 1-1: Απαράδεκτη εμφάνιση και νέα «γκέλα» στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός για ένα ημίχρονο, βρέθηκε πίσω στο σκορ με την έναρξη της επανάληψης και το μόνο που κατάφερε ήταν να ισοφαρίσει, μένοντας στο -6 από την τέταρτη θέση. 

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 1-1: Απαράδεκτη εμφάνιση και νέα «γκέλα» στη Λεωφόρο
Με κάκιστη εμφάνιση στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με την ΑΕΛ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League κι έχασε άλλους δύο βαθμούς στην προσπάθειά του να βρεθεί στην τέταρτη θέση, όπου ο Λεβαδειακός παρέμεινε στο +6 απ’ τους «πράσινους».

Ο Τούπτα στο 46’ άνοιξε το σκορ για τους «βυσσινί», ενώ στο 67’ ισοφάρισε ο Μπακασέτας, που δεν μπόρεσε να βρει άλλο γκολ ως το φινάλε και αποδοκιμάστηκε έντονα από τους αγανακτισμένους φιλάθλους του Τριφυλλιού.

Η... έμπνευση του Ράφα Μπενίτεθ να παίξει με τρεις στόπερ κόντρα σε μια ομάδα που έπρεπε να δημιουργήσει και να διασπάσει την άμυνά της, είχε ως αποτέλεσμα να μην απειλήσει ούτε κατά διάννοια την αντίπαλη εστία στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στην επανάληψη, παρότι πίεσε από το 60 και μετά, δεν κατάφερε να δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες πέρα από το γκολ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν κάκιστη, απέναντι σε μία ΑΕΛ η οποία είχε κλείσει εξαιρετικά τους χώρους μπροστά απ’ την περιοχή του Αναγνωστόπουλου κι έψαχνε τη μία στιγμή της στην κόντρα για να «χτυπήσει».

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Παναθηναϊκός «πάτησε» για πρώτη φορά στην περιοχή της ΑΕΛ στο 27ο λεπτό, έπειτα από μία ωραία συνεργασία των Ταμπόρδα κι Αντίνο και το γύρισμα του πρώτου, που βρήκε σε ετοιμότητα τον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος μπλόκαρε σταθερά.

Στο 30’ από σέντρα του Σίστο, ο Μπατουμπινσικά έπιασε κεφαλιά που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια του Λαφόν, με το πρώτο 45λεπτο να ολοκληρώνεται χωρίς... τελική για τους «πράσινους», προκαλώντας τις φυσιολογικές αποδοκιμασίες απ’ την εξέδρα μετά το σφύριγμα του διαιτητή Μόσχου.

Η ΑΕΛ πήρε «κεφάλι» στο σκορ στο 46’, όταν μετά από φάση διαρκείας στην άμυνά της, ο Σίστο πέρασε μπαλιά στον χώρο προς τον Τούπτα, ο οποίος έκανε κούρσα 30 μέτρων και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-0 για τους φιλοξενούμενους.

Στο 63’ ο σκόρερ της ΑΕΚ πέρασε εύκολα τον Ερνάντεθ σε άλλη μία κόντρα της ΑΕΛ κι έφτασε στην περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει στο τετ-α-τετ τον Λαφόν που απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ στο 64’ το σουτ του Ζαρουρί κόντραρε και πέρασε δίπλα απ’ το δοκάρι της ΑΕΛ.

Στο 67’ από ωραία ενέργεια του Σφιντέρσκι και γύρισμα, ο Τσέριν «έσπασε» την μπάλα στον Μπακασέτα που σούταρε με τη μία και ισοφάρισε σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό. Πέντε λεπτά μετά (72’), ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά στη γωνία του το σουτ του Ζαρουρί, ενώ στο 90’+7’ ακυρώθηκε ορθά το γκολ του Σφιντέρσκι, ο οποίος ήταν οφσάιντ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Τουμπά (58’ Πάντοβιτς), Καλάμπρια, Τσέριν, Μπακασέτας, Ερνάντεθ, Ταμπόρδα (83’ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (58’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Ναόρ (84’ Μούργος), Ατανάσοφ, Όλαφσον, Σίστο (73’ Πέρες), Σαγάλ (68’ Ενγκόι), Τούπτα (84’ Αποστολάκης).

