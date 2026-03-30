ΑΕΚ: Απαλλάχθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος για τις δηλώσεις μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απάλλαξε τον Μάριο Ηλιόπουλο για την υπόθεση που αφορούσε στις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι ΑΕΚ - Ολυμπιακός.

Βαγγέλης Πάτας

Μάριος Ηλιόπουλος ΑΕΚ
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος είχε παραπεμφθεί στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ είχε παραπεμφθεί, με βάση διατάξεις που αφορούν δυσμενείς κρίσεις.

Σε πρώτο βαθμό, η ΠΑΕ ΑΕΚ είχε απαλλαγεί λόγω έλλειψης αντικειμενικής ευθύνης, ωστόσο στον ίδιο είχε επιβληθεί πρόστιμο 20.000 ευρώ. Κατά την εκδίκαση εκείνης της διαδικασίας, ο κ. Ηλιόπουλος είχε παραστεί με τον νομικό του εκπρόσωπο, Χάρη Γρηγορίου, καταθέτοντας σειρά στοιχείων που, όπως υποστήριξε, σχετίζονται με καταστάσεις που θεωρεί επιζήμιες για το ποδόσφαιρο, τις οποίες είχε αναδείξει και μέσω των δηλώσεών του μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκε έφεση, με την υπόθεση να εκδικάζεται εκ νέου την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσία του ίδιου και του νομικού του εκπροσώπου.

Η Επιτροπή Εφέσεων αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή του Μάριου Ηλιόπουλου. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, με απόφαση του προέδρου Κωνσταντίνου Υφαντή, η εισήγηση ανατέθηκε σε δύο εισηγήτριες, την αναπληρώτρια πρόεδρο Αγγελική Μακρυγιώργου και την Εφέτη Κωνσταντίνα Γεωργούλια.

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι ο κ. Ηλιόπουλος διατύπωσε αξιολογικές κρίσεις, οι οποίες κινούνται εντός των επιτρεπτών ορίων, ενώ αναγνωρίζεται και το εύλογο ενδιαφέρον που απορρέει από τη θέση του.

Η απόφαση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε επίπεδο ουσίας, καθώς συνδέεται με το περιεχόμενο των δηλώσεων και τα στοιχεία που είχαν κατατεθεί τόσο στην αρχική εκδίκαση όσο και στη διαδικασία της έφεσης, σχετικά με ζητήματα που, όπως είχε υπογραμμίσει, αφορούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 5445_/24-02-2026 έφεση του Μάριου Ηλιόπουλου, κύριου μετόχου της ΠΑΕ ΑΕΚ κατά της με αριθμό 259/-2026 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Εξαφανίζει την με αριθμό 259/-2026 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Κρατεί και δικάζει την υπόθεση επί της από 04-02-2026 πειθαρχικής δίωξης που ασκήθηκε από τον Υπεύθυνο Άσκησης Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων. Απαλλάσσει τον εκκαλούντα από την αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.

Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Π.Ο. 7028/13.03.2026 έφεση των: α) Γεωργίου Κακογιάννη του Ηλία, ποδοσφαιριστού του ποδοσφαιρικού ερασιτεχνικού σωματείου με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Σολομού» και β) του ποδοσφαιρικού ερασιτεχνικού σωματείου με την επωνυμία «Αθλητική Ένωση Σολομού» κατά της 25/11.03.2026 αποφάσεως της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) Νομού Κορινθίας. Μεταρρυθμίζει την 25/11.03.2026 απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Νομού Κορινθίας. Επιβάλλει στον εκκαλούντα την πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή σαράντα (40) ευρώ».

