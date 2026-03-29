Ηλιόπουλος: «Η ΑΕΚ θα προσπαθεί πάντα για την καθαρότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου»

Με αφορμή τη συμμετοχή του στη 10η Ανάβαση Ελασσόνας, αναφέρθηκε στην ΑΕΚ και στάθηκε στη σημασία της πίστης, της επιμονής και της υπομονής.

Ο ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ επεσήμανε ότι η επιτυχία είναι συνέπεια συνεχούς προσπάθειας και σεβασμού στις αρχές του ευ αγωνίζεσθαι.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ανέφερε αρχικά ότι: «Όταν κάνεις κάτι με πίστη, επιμονή, υπομονή και αγάπη, με σεβασμό στον αθλητισμό, τότε μπορείς να φτάσεις ψηλά», ενώ μιλώντας για την ομάδα, είπε: «Η ΑΕΚ θα είναι πάντα πρωταγωνίστρια, μονομάχος και θα προσπαθεί για το καλύτερο, για την καθαρότητα και το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Όσον αφορά στον αγώνα, κατέλαβε την τρίτη θέση με Ford Fiesta (κλάση FST), σημειώνοντας χρόνο 2:08.11. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Μηνάς Μπενής με Skoda Fabia R5 (2:07.46), ενώ δεύτερος ήταν ο Μιχάλης Ευθυμίου με Ford Escort WRC (2:08.02).

Διαβάστε επίσης