ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των τραυματιών | Όσα είπε ο Νίκολιτς για Γιόβιτς, Μάνταλου και Πενράις

Η ΑΕΚ κυριάρχησε κόντρα στον ΠΑΟΚ κι έκανε βήμα τίτλου, ενώ πλέον θα έχει την ευκαιρία να πάρει κάποιες ανάσες, καθώς υπάρχει διακοπή για τον τελικό Κυπέλλου.

Με την επανέναρξη της Super League αναμένεται να έχουν επιστρέψει κι οι τραυματίες. Ο λόγος για τους Λούκα Γιόβιτς, Πέτρο Μάνταλο και Τζέιμς Πενράις, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στο χέρι. Ο Σέρβος επιθετικός ένιωσε μια ενόχληση στο γόνατο, ενώ το πρόβλημα του αρχηγού της «Ένωσης» είναι μυϊκό.

Ο Πέτρος Μάνταλος, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου είπε για τους τραυματίες: «Ο Πέτρος πιστεύω θα είναι έτοιμος για την επόμενη αναμέτρηση. Ο Λούκα έπεσε στην προπόνηση και χτύπησε στο γόνατο. Ήταν στον πάγκο. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Αν έπρεπε να παίξει θα έπαιζε. Όσο για τον Πένραϊς χτυπάει δεύτερη φορά στο χέρι, αλλά είναι Σκωτσέζος και αντέχει στον πόνο. Ο Λούκα έκανε σπριντ για να πανηγυρίσει το τέρμα».

