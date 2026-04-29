Παναθηναϊκός: Σπουδαία αναγνώριση – Στις 10 κορυφαίες ομάδες που δεν έχουν πάρει Champions League

Ο Παναθηναϊκός έχει 16 χρόνια να αγωνιστεί σε φάση ομίλων του Champions League. Όμως τα επιτεύγματά του και οι ευρωπαϊκές του βραδιές, δεν… ξεθωριάζουν στο πέρασμα του χρόνου. Κάτι που ήρθε να πιστοποιήσει το δημοσίευμα του «Athletic», το οποίο ανήκει στους New York Times.

Εκεί λοιπόν περιλαμβάνεται ο Παναθηναϊκός σε μια ξεχωριστή elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τις σπουδαιότερες ομάδες που δεν έχουν κατακτήσει το Champions League. Στην 5η θέση της σχετικής λίστας μάλιστα, λόγω της παρουσίας σε έναν τελικό (1971) δύο ημιτελικές φάσεις (1985 και 1996) και φυσικά τις υπόλοιπες λαμπρές παρουσίες όπως το 2000-01 και το 2001-02.

Αφορμή για αυτό το αφιέρωμα στάθηκε η αναμέτρηση της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Άρσεναλ. Δύο σπουδαίες ομάδες που δεν έχουν κατακτήσει τη διοργάνωση. Ο δημοσιογράφος Μάικλ Γουόκερ, παρέθεσε μια λίστα δέκα ομάδων, ως τις κορυφαίες που δεν πήραν ποτέ το βαρύτιμο τρόπαιο.

Σε αυτή πέραν του Παναθηναϊκού είναι οι Ατλέτικο Μαδρίτης, Άρσεναλ, Τότεναμ, Βαλένθια, Άντερλεχτ, Σεντ Ετιέν, Ντιναμό Κιέβου, Ρόμα και Ρεμς. Με το «τριφύλλι» να είναι 5ο.

Atletico Madrid host Arsenal in the first leg of their Champions League semi-final tonight. A place in the final in Budapest at the end of the month is at stake, of course, but so too is club history.



