Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 1-1: Με πέναλτι στο 98' οι Σερραίοι έσωσαν το βαθμό και βύθισαν τους «βυσσινί»

Με πέναλτι του Νίκου Καρέλη στο 90+8΄, ο Πανσερραϊκός πήρε πολύτιμο βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ σε επεισοδιακό παιχνίδι, «βυθίζοντας» τους Λαρισαίους οι οποίοι παρέμειναν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Newsbomb

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη νίκη στα χέρια της κρατούσε η ΑΕΛ Novibet, με τους «βυσσινί» να έχουν την ευκαιρία για νίκη μετά από τρείς μήνες, ωστόσο είδε τον Πανσερραϊκό να της «κλέβει» την μπουκιά από το στόμα στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων, με το τελικό 1-1 να διαμορφώνεται με πέναλτι και να αφήνει τους Θεσσαλούς με την πικρία της χαμένης ευκαιρίας και τους Σερραίους με έναν πολύτιμο βαθμό στην οικονομία της παραμονής.

Το ξεκίνημα της αναμέτρησης ανήκε στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με σαφή διάθεση να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Οι προσπάθειες των Ναόρ και Ατανάσοφ στα πρώτα λεπτά δεν βρήκαν στόχο, ενώ στο 8ο λεπτό ο Βενετικίδης χρειάστηκε διπλή προσπάθεια για να εξουδετερώσει το σουτ του Ριέρα μέσα από την περιοχή. Η ΑΕΛ συνέχισε να πιέζει, με την κεφαλιά του Ίβαν στο 17’ να περνά οριακά άουτ, όμως στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στην ανασταλτική τους λειτουργία. Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να απειλήσει με δύο σουτ του Δοϊρανλή στο φινάλε του ημιχρόνου, όμως ο Ηλιάδης και ο Βενετικίδης κράτησαν το μηδέν.

Στην επανάληψη, η εικόνα του αγώνα παρέμεινε ισορροπημένη μέχρι το τελευταίο τέταρτο. Ο Τούπτα προειδοποίησε νωρίς με ατομική ενέργεια, ενώ ο Βενετικίδης χρειάστηκε να επέμβει ξανά σε κεφαλιά του Τεϊσέιρα στο 58ο λεπτό. Η λύτρωση για τους «βυσσινί» ήρθε τελικά στο 76’. Μετά από συρτή σέντρα του Πέρες, ο Σαγάλ άφησε έξυπνα την μπάλα να περάσει και ο Τούπτα, αφού κοντρόλαρε υποδειγματικά, εκτέλεσε τον Τιναλίνι με δυνατό σουτ για το 0-1.

Με την πλάτη στον τοίχο, ο Πανσερραϊκός ρίσκαρε τα πάντα στα τελευταία λεπτά, χάνοντας μεγάλες ευκαιρίες με τους Ντε Μάρκο και Μασκανάκη. Τελικώς, η φάση που έκρινε το αποτέλεσμα σημειώθηκε στο 95ο λεπτό. Μετά από κεφαλιά του Σίστο, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ηλιάδη, με τον διαιτητή Φωτιά να δείχνει την άσπρη βούλα. Παρά την εξέταση της φάσης στο VAR, η απόφαση δεν άλλαξε και ο Νίκος Καρέλης ανέλαβε την ευθύνη. Ο έμπειρος επιθετικός ευστόχησε από τα έντεκα βήματα στο 98’, χαρίζοντας στον Πανσερραϊκό τον βαθμό και αφήνοντας την ΑΕΛ, βυθισμένη στην τελευταία θέση.

Οι ενδεκάδες:

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι (52′ Ντε Μάρκο), Κάλινιν, Φέλτες, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Ριέρα, Τεϊσέιρα, Ιβάν

ΑΕΛ Novibet (Φέστα): Βενετικίδης, Μασόν, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον (64′ Παπαγεωργίου), Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Σουρλής (46′ Σαγάλ), Τούπτα, Πασάς

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:00WHAT THE FACT

Διώξτε τα μυρμήγκια από το σπίτι με αυτά τα υλικά από την κουζίνα

20:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τελευταία ημέρα αιτήσεων - Όλη η διαδικασία στο gov.gr

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε δωμάτιο – Τραυματίστηκε 15χρονος

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Μια νέα σύγκρουση με τις ΗΠΑ είναι «πιθανή» μετά το «όχι» Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο δράστης της σοκαριστικής επίθεσης σε καλόγρια - Την κλωτσούσε στη μέση του δρόμου

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες θα είναι οι συνέπειες για τη Γερμανία από τη μερική αποχώρηση των ΗΠΑ;

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Μάιος με χιόνια και κρύο: Ακραία καιρική συμπεριφορά - Χιονάνθρωποι αντί μαγιάτικο στεφάνι

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μήνυμα 112 για τη φωτιά στην πρώην Pirelli – «Κλείστε πόρτες, παράθυρα»

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο Mπρίξτον: 4 τραυματίες, χαροπαλεύει ο ένας - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

19:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ 1-1: Με πέναλτι στο 98' οι Σερραίοι έσωσαν το βαθμό και βύθισαν τους «βυσσινί»

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ανεξήγητο σμήνος σεισμών στην απόρρητη «Περιοχή 51» πυροδοτεί φόβους για μυστικές δοκιμές

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Νάρκωσε και έκοψε τα γεννητικά όργανα του συζύγου της - Πιθανό κίνητρο η απιστία

19:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός-Κηφισιά 0-1: Αγκάλιασε την παραμονή

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: Αυτή είναι η παραλία με τα τελευταία ίχνη ζωής του 62χρονου επιχειρηματία

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ διαψεύδει ισχυρισμούς για την καταστροφή μοναστηριού στον νότιο Λίβανο

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Απαλλαγείτε από τις ουλές ακμής με αυτές τις δερματολογικά εγκεκριμένες λύσεις

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ - «Πιστολέρο είναι κάποιος που σηκώνει όπλο για να σκοτώσει - Δεν είναι ύποπτος φυγής», λέει ο δικηγόρος του 89χρονου

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φωτιά σε λάστιχα πίσω από την Pirelli - Καπνός έχει «πνίξει» τη Λεύκα - Βίντεο

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

18:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί – Επίτευγμα να βρεθούμε στην τετράδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο δράστης της σοκαριστικής επίθεσης σε καλόγρια - Την κλωτσούσε στη μέση του δρόμου

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Νάρκωσε και έκοψε τα γεννητικά όργανα του συζύγου της - Πιθανό κίνητρο η απιστία

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε δωμάτιο – Τραυματίστηκε 15χρονος

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: Αυτή είναι η παραλία με τα τελευταία ίχνη ζωής του 62χρονου επιχειρηματία

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

14:35WHAT THE FACT

Κορυφαίος επιστήμονας μοιράζεται μια ανησυχητική θεωρία για το τι συμβαίνει μετά θάνατον

17:17WHAT THE FACT

Οι λύκοι που επέζησαν από την πυρηνική καταστροφή του Τσέρνομπιλ αναπτύσσουν κάτι μοναδικό

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Αιματηρές καταστολές στο Ιράν: Θανάσιμα βασανιστήρια για τη χρήση διαδικτύου - Εκτελέστηκε 21χρονος πρωταθλητής καράτε

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μήνυμα 112 για τη φωτιά στην πρώην Pirelli – «Κλείστε πόρτες, παράθυρα»

12:35ΚΟΣΜΟΣ

«Bαθιά μέσα μου το ήξερα»: Δίδυμες αδερφές γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, αλλά έχουν διαφορετικούς πατέρες

14:26WHAT THE FACT

Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον-Φωτιά σε κατάστημα: Δεύτερο πλήγμα για τον «βασιλιά των ανταλλακτικών» - Η ολική καταστροφή της επιχείρησης και η απαγωγή το 2021

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αλιβέρι: Η παράξενη συμπεριφορά του 62χρονου πριν την εξαφάνισή του - Τι αποκαλύπτει η σύζυγός του

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Ανεξήγητο σμήνος σεισμών στην απόρρητη «Περιοχή 51» πυροδοτεί φόβους για μυστικές δοκιμές

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις γυναίκες επιτέθηκαν στο Εφετείο με βαριοπούλες και σφυριά

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες θα είναι οι συνέπειες για τη Γερμανία από τη μερική αποχώρηση των ΗΠΑ;

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασυνήθιστη ζέστη και καταιγίδες τον Μάιο - Η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ