Μπενίτεθ: «''Χτίζουμε'' για το μέλλον, θα είμαστε όλο και καλύτεροι»

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ πριν από το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Super League.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV πριν από τον μεγάλο αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως αξίζουν εύσημα στους παίκτες για την προσπάθειά τους στο ματς με την ΑΕΚ ενώ οι «πράσινοι» δεν είχαν το ίδιο ισχυρό κίνητρο με την «Ένωση». Επίσης, εξήγησε πως φυσικά και πρέπει η ομάδα να βελτιωθεί κι ότι δεν είναι χαρούμενοι με την κατάσταση αυτή.

Ο Μπενίτεθ ανέφερε ακόμη πως τα εναπομείναντα ματς είναι σημαντικά για να δει και πως θα ανταποκριθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές με το βλέμμα πια στη νέα σεζόν ενώ μίλησε για ακόμη μία φορά για το πρότζεκτ που τρέχει στην ομάδα, τη δουλειά που έγινε, αλλά και τι τον κάνει να αισιοδοξεί για το μέλλον.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στην CosmoteTV

Aκολουθούν ακόμη δύο ντέρμπι για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία των playoffs, με την ομάδα να βγάζει σε μεγάλο μέρος του προηγούμενου αγώνα ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο. Ποια είναι η προσδοκία σας στα δύο επόμενα παιχνίδια;

«Νομίζω πως ο κόσμος θα πρέπει να αντιληφθεί πως για εμάς είναι πιο περίπλοκο συγκριτικά με τις άλλες τρεις ομάδες. Παίζουν για το Champions League και αυτό το γνωρίζαμε, όταν τερματίσαμε τέταρτοι. Είναι κάτι που έχουμε υπόψη μας και γι’ αυτό είμαστε ικανοποιημένοι με την αφοσίωση, την προσπάθεια και τον τρόπο που αγωνιστήκαμε απέναντι στην ΑΕΚ. Μέχρι το τελευταίο λεπτό η ομάδα ήταν πολύ ανταγωνιστική, παίζοντας μόνο για την 4η θέση και την περηφάνια μας, ενώ ο αντίπαλος έπαιζε για τον τίτλο. Θα πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στους παίκτες μας γι’ αυτό, αλλά δεν σημαίνει πως είμαστε χαρούμενοι με την κατάσταση. Ξέρουμε πως είναι μια περίοδος που θέλουμε να βελτιωθούμε, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι που βλέπουμε τους παίκτες να δουλεύουν τόσο σκληρά σ’ αυτό το χρονικό σημείο της σεζόν».

Στο προηγούμενο ματς είδαμε λόγω και των απουσιών που προέκυψαν, να κάνετε κάποιες αλλαγές και να χρησιμοποιείται παίκτες που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής το προηγούμενο διάστημα. Είναι κάτι που έχετε στο μυαλό σας και για τα επόμενα δύο παιχνίδια, προκειμένου να δώσετε περισσότερο χρόνο σε περισσότερους ποδοσφαιριστές;

«Θα έλεγα πως έχουμε μια δύσκολη απόφαση ή καλύτερα μια δύσκολη κατάσταση. Γιατί πρέπει ν’ ανταγωνιστούμε, οπότε θέλουμε ν’ ανταγωνιστούμε καλά στα τελευταία δύο παιχνίδια με το επίπεδο, να δείξουμε το χαρακτήρα και την προσωπικότητα που έχουμε, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να προετοιμάσουμε την ομάδα για τη νέα χρονιά. Οπότε χρειάζεται να δούμε πως οι παίκτες συμπεριφέρονται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οπότε φέραμε κάποιους νεαρούς παίκτες τον Ιανουάριο και αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέω πάντα, το project και το μέλλον. Οπότε σ’ αυτά τα δύο παιχνίδια θέλουμε να κερδίσουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε πως αντιδρούν οι ποδοσφαιριστές σ’ αυτό το περιβάλλον».

Σ’ αυτή τη διαδικασία των playoffs η ομάδα όσον αφορά την παραγωγικότητα στη επίθεση δεν έχει δείξει το πρόσωπο που παρουσίασε στο τελευταίο κομμάτι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Έχει μόλις ένα γκολ σε τέσσερις αγώνες. Είναι κάτι που προφανώς σας απασχολεί και σας προβληματίζει. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτό στα δύο τελευταία παιχνίδια;

«Τα playoffs γνωρίζετε πως πάντα είναι δύσκολα, γιατί παίζεις με τις καλύτερες τρεις ομάδες της λίγκας. Οπότε δεν μπορείς να συγκρίνεις τα στατιστικά με το υπόλοιπο της χρονιάς. Όπως είπα και πριν, από τον Ιανουάριο και μετά ήμασταν η καλύτερη ομάδα στην κανονική περίοδο. Που σημαίνει πως φέρνοντας νέους παίκτες, βελτιώνοντας τις αποδόσεις, αλλάζοντας το σύστημα, ήμασταν ανταγωνιστικοί και σκοράραμε περισσότερα γκολ ενώ δεχόμασταν λιγότερα, μαζεύοντας περισσότερους βαθμούς απ’ ότι πριν. Αυτή είναι για μένα μια αισιόδοξη οπτική για το μέλλον. «Χτίζουμε» για το μέλλον, πάντα λέγαμε πως είναι ένα project. Έχουμε τώρα νεαρούς ποδοσφαιριστές και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την απόδοση στο μέλλον, να βελτιώσουμε την ομάδα και το club σε πολλά πράγματα γιατί τώρα ξέρουμε πολύ καλύτερα τους παίκτες μας, γνωρίζουμε πολύ καλύτερα το πρωτάθλημα και νομίζουμε πως θα είμαστε όλο και καλύτεροι. Ειδικά τώρα που έχουμε μπροστά μας μια μεταγραφική περίοδο. Ας μην ξεχνάμε πως είχαμε μια αντίστοιχη τον Ιανουάριο η οποία πάντα είναι πολύ περίπλοκη. Φέραμε έξι παίκτες μέχρι 25 ετών και αυτό είναι σημαντικό».

