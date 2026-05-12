Παναιτωλικός - ΑΕΛ 1-1: Κλείδωσαν την παραμονή στο 95’ οι Αγρινιώτες

Μια λάθος έξοδος του τερματοφύλακα στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, «κράτησε» τον Παναιτωλικό στη Super League κι «έσπρωξε» την ΑΕΛ στον υποβιβασμό.

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες στο Αγρίνιο με τον Τούπτα να δίνει προβάδισμα στους «βυσσινί» στο 57΄και τον Χουάν Γκαρσία να ισοφαρίζει στο 90+5΄. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής των playouts ο Παναιτωλικός έφτασε τους 35 βαθμούς και εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή, ενώ η ΑΕΛ παραμένει τελευταία με 27 και μόνο με μαθηματικές ελπίδες...

Η εξέλιξη του αγώνα

Η πρώτη τελική του παιχνιδιού ήρθε στο ένατο λεπτό από την πλευρά γηπεδούχων. Ο Μπάλτζι πήρε την κεφαλιά και ο Βενετεκίδης μπλόκαρε σταθερά. Στη συνέχεια, ήταν σειρά των «βυσσινί» να γίνουν απειλητικοί. Ο Ατανάσοφ δοκίμασε το πόδι του, όμως ο Κουτσερένκο ήταν σε ετοιμότητα και κράτησε το μηδέν (21’).

Πολύ καλή στιγμή για τον Παναιτωλικό στο 30’. Ο Μπουχαλάκης απέφυγε έναν αντίπαλο και επιχείρησε το σουτ έξω από την περιοχή, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να σώζει την ομάδα του. Η ΑΕΛ άγγιξε το γκολ στο 42ο λεπτό. Ο Πασάς τροφοδότησε τον Τούπτα και ο Σλοβάκος επιθετικός δεν σημάδεψε εστία από πλεονεκτική θέση.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου οι Αγρινιώτες έγιναν και πάλι επικίνδυνοι, όταν ο Μαυρίας σούταρε, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους, όμως καμία δεν τις μετουσίωσε σε γκολ και έτσι το 0-0 παρέμεινε στα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης.

Με την επιστροφή των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, ο Παναιτωλικός πατούσε καλύτερα στο γήπεδο. Ο Μπουχαλάκης απείλησε ξανά στο 57’. Ο Ρόσα έστρωσε στον Έλληνα μέσο και εκείνος έκανε το σουτ με τη μπάλα να περνάει άουτ. Η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ στο 58’. Ο Κουτσερένκο σταμάτησε την προβολή του Πασά, μετά από γύρισμα του Μασόν, η μπάλα κατέληξε στον Τούπτα, ο οποίος σούταρε και μετά από κόντρες έγινε το 1-0.

Στο 85’ ο Χαβιέ Αγκίρε πλάσαρε μέσα από την περιοχή, όμως ο Όλαφσον απομάκρυνε σωτήρια για τους «βυσσινί». Ο Σατσιάς γέμισε από τα δεξιά, ο Γκαρσία πήρε την κεφαλιά και μετά από λανθασμένη έξοδο του Βενετεκίδη, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1 στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι Αγρινιώτες με αυτή την ισοπαλία εξασφάλησαν την παραμονή τους στην κατηγορία, ενώ η ΑΕΛ βρίσκεται με το ένα πόδι στη Super League 2.

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Κίτρινες: Μπάτζι, Μπουχαλάκης - Ατανάσοφ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (68΄ Σατσιάς), Κόγιτς, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν, Ρόσα (79΄ Άλεκσιτς), Λομπάτο (68΄ Σμυρλής), Μπάτζι (69΄ Χουάν Γκαρσία)

ΑΕΛ (Τζανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Μασόν (78΄ Χατζηστραβός), Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Πέρες (46΄ Όλαφσον), Ατανάσοφ, Πασάς (63΄ Γκαράτε), Σαγάλ (78΄ Φεριγρκά), Τούπτα (90+4΄ Ηλιάδης).