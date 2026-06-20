ΗΠΑ - Αυστραλία 2-0: Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για νίκη πρόκρισης στα νοκ άουτ - Τα highlights

Μετά το Μεξικό, άλλη μία εκ των διοργανωτών του Μουντιάλ 2026 εξασφάλισε ουσιαστικά το «εισιτήριο» για τους «32» του τουρνουά (στη χειρότερη περίπτωση ως καλύτερη τρίτη, με συνδυασμό αποτελεσμάτων).

Οι ΗΠΑ επικράτησαν της Αυστραλίας με 2-0 στο «Σιάτλ Στάντιουμ», έκαναν το 2Χ2 στον 4ο όμιλο και, πλέον, αυτό που θα περιμένουν είναι να μάθουν το όνομα του αντιπάλου τους στην επόμενη φάση.

Η αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής κρίθηκε εν πολλοίς από το πρώτο 45λεπτο, διάστημα στο οποίο η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, προηγήθηκε με 2-0 των «Καγκουρό». Ο Μπάλογκαν στο 11ο λεπτό μπήκε στην περιοχή, πάσαρε κάθετα προς την εστία του Μπιτς και ο Μπέρτζις στην προσπάθειά του ν' απομακρύνει την μπάλα την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της Αυστραλίας (1-0).

Οι Αμερικανοί είχαν τον απόλυτο έλεγχο στον αγώνα και στο 43' πέτυχαν και δεύτερο τέρμα με την κεφαλιά του Φρίμαν μετά την προσωρινή απόκρουση του Μπιτς στο βολέ του Ντεστ. Φάση στην οποία εκτέθηκε ο βοηθός του Τσβάιερ, ο οποίος υπέδειξε σε θέση οφσάιντ τον 21χρονο αμυντικό της Βιγιαρεάλ. Και που γρήγορα διόρθωσε το VAR, μιας και ο νεαρός παίκτης ξεκίνησε από κανονική θέση πριν «γράψει» το 2-0.

Οι τρεις αλλαγές που έκανε ο Πόποβιτς στο ξεκίνημα του β' μέρους βοήθησαν την Αυστραλία να πιέσει τους αντιπάλους τους, αλλά όχι και να σκοράρει για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Πλέον, οι «Socceroos» θα παίξουν «τελικό» πρόκρισης με την Παραγουάη.

ΗΠΑ (Μαουρίσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ρέαμ, Ρόμπινσον (80' Τράστι), Τίλμαν, Άνταμς, Ντεστ, ΜακΚένι (90'+6 Ρέινα), Πέπι (74' Μπερχάλτερ), Μπάλογκαν (90'+6 Ράιτ)

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Τόνι Πόποβιτς): Μπιτς, Ιταλιάνο, Τσιρτσάτι, Σούταρ, Μπέρτζις (46' Τζέρια), Μπος, Ονίλ, Οκόν-Ένγκστλερ (78' Ιρβάιν), Λέκι (61' Βολπάτο), Βελουπιλάι (46' Μετκάλφ), Τουρέ (46' Ιρανκούντα)