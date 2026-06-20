Μουντιάλ 2026: Ο λόγος που έδωσαν χυμό... τουρσί στον διαιτητή του ΗΠΑ-Αυστραλία

Σκηνές που σπάνια βλέπουμε σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου εκτυλίχθηκαν στο ματς των ΗΠΑ με την Αυστραλία για το Μουντιάλ 2026, όταν ο διαιτητής της αναμέτρησης κατέρρευσε στα τελευταία λεπτά λόγω έντονων μυϊκών κραμπών, μέσα στη ζέστη και τον υψηλό ρυθμό του παιχνιδιού.

Ο Γερμανός ρέφερι Felix Zwayer σωριάστηκε στον αγωνιστικό χώρο, με το παιχνίδι να διακόπτεται προσωρινά και τους παίκτες και των δύο ομάδων να σπεύδουν να τον βοηθήσουν. Οι εικόνες από το γήπεδο έδειξαν τον διαιτητή να προσπαθεί να συνέλθει, την ώρα που το ιατρικό επιτελείο και η τέταρτη διαιτητής έφταναν για να του προσφέρουν άμεση βοήθεια.

Η απρόσμενη «λύση» ήρθε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα: του δόθηκε ένα μπουκάλι με υγρό που αρχικά προκάλεσε απορία στους θεατές και στα social media. Όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, επρόκειτο για χυμό αγγουριού τουρσί.

Ο συγκεκριμένος χυμός χρησιμοποιείται συχνά από αθλητές για την άμεση αντιμετώπιση μυϊκών κραμπών. Σύμφωνα με ειδικούς, δεν δρα μόνο μέσω ενυδάτωσης ή ηλεκτρολυτών, αλλά ενεργοποιεί ένα νευρολογικό αντανακλαστικό στο στόμα και στον λαιμό, το οποίο «σβήνει» τα λανθασμένα σήματα που προκαλούν τη σύσπαση των μυών, οδηγώντας σε ταχεία χαλάρωση.

Μετά την κατανάλωση του ροφήματος, ο διαιτητής κατάφερε να ανακτήσει δυνάμεις και να συνεχίσει κανονικά τη διεύθυνση του αγώνα, ο οποίος ολοκληρώθηκε με νίκη των ΗΠΑ με 2-0.

Το περιστατικό προκάλεσε συζητήσεις για τις ακραίες συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένα παιχνίδια της διοργάνωσης, αλλά και για τις απρόβλεπτες λύσεις που επιστρατεύονται στο υψηλότερο επίπεδο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.