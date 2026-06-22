ΑΕΚ: Στη Ρωσία επαναφέρουν θέμα Μπαρίνοφ – «Σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ ο Ριμπάλτα»

Η ΑΕΚ φέρεται να έχει ξεκινήσει συζητήσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τον Ντμίτρι Μπαρίνοφ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Ρωσία.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Στη Ρωσία επαναφέρουν θέμα Μπαρίνοφ – «Σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ ο Ριμπάλτα»
EPA/Lars Baron / POOL
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Ο 29χρονος Ρώσος είναι ο αμυντικός χαφ που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς, για τον ποδοσφαιριστή που αναζητά για στο κέντρο.

Ο Μπαρίνοφ είναι γνώριμος του Σέρβου τεχνικού από τη συνεργασία τους στη Λοκομοτίβ Μόσχας και στην ΑΕΚ εγκατέλειψαν το ενδεχόμενο απόκτησής του, μόνο όταν ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε να παραμείνει στην πατρίδα του, αποδεχόμενος την πρόταση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Πέντε μήνες μετά, όμως, στη Ρωσία επαναφέρουν το όνομα του Ρώσου διεθνή, τον οποίο ο Μάρκο Νίκολιτς έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Ο Ρώσος χαφ υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς μέτρησε 33 συμμετοχές, όντας βασικό «γρανάζι» της Λοκομοτίβ Μόσχας. Οι δυο τους διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις και παραμένουν σε επαφή.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Ρωσία, λοιπόν, η ΑΕΚ έχει επανέλθει για τον ποδοσφαιριστή, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την απόκτησή του.

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