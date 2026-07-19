Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες Ισπανίας και Αργεντινής για τον μεγάλο τελικό!

Η στιγμή της κορύφωσης έφτασε στο Μουντιάλ 2026, με την Αργεντινή και την Ισπανία να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) στο «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης και οι δύο ομοσπονδιακοί τεχνικοί, Λιονέλ Σκαλόνι και Λουίς ντε λα Φουέντε, ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες τους λίγο πριν την έναρξη του τελικού.

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