Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες Ισπανίας και Αργεντινής για τον μεγάλο τελικό!

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της Αργεντινής και της Ισπανίας για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

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Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες Ισπανίας και Αργεντινής για τον μεγάλο τελικό!
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Η στιγμή της κορύφωσης έφτασε στο Μουντιάλ 2026, με την Αργεντινή και την Ισπανία να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) στο «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης και οι δύο ομοσπονδιακοί τεχνικοί, Λιονέλ Σκαλόνι και Λουίς ντε λα Φουέντε, ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες τους λίγο πριν την έναρξη του τελικού.

Η ενδεκάδα της Ισπανίας: Σιμόν, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Μπαένα, Όλμο, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ.

Η ενδεκάδα της Αργεντινής: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες.

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