Ολυμπιακός: Στα «ερυθρόλευκα» ο Λίον Μπέιλι, υπέγραψε έως το 2030

Snapshot Ο Λίον Μπέιλι υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ αποκτήθηκε από την Άστον Βίλα, όπου είχε 163 συμμετοχές, 23 γκολ και 25 ασίστ.

Ο Μπέιλι έχει εμπειρία από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία και Βέλγιο.

Έχει αγωνιστεί 41 φορές με την Εθνική Τζαμάικα και έχει πετύχει 11 γκολ.

Κατέκτησε το UEFA Europa League με την Άστον Βίλα τη σεζόν 2025-2026. Snapshot powered by AI

Με κάθε επισημότητα ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του διεθνή Τζαμαϊκανού εξτρέμ από την Άστον Βίλα.

Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός αποτελεί πλέον μέλος της ομάδας του Πειραιά, η οποία γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών, με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030. Ο Μπέιλι έρχεται στον Ολυμπιακό έχοντας σημαντική εμπειρία από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία και Βέλγιο.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον παίκτη αναφέρει:

«Ο Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του διεθνούς Τζαμαϊκανού εξτρέμ. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζαμαϊκανού ακραίου επιθετικού, Λίον Μπέιλι.

Γεννημένος στις 9 Αυγούστου 1997 στο Kingston, αποκτήθηκε από την Aston Villa, με την οποία πραγματοποίησε 163 συμμετοχές (23 γκολ και 25 ασίστ) και κατέκτησε το UEFA Europa League 2025-2026.

Ο διεθνής Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Roma (11 συμμετοχές), Leverkusen (156 συμμετοχές, 39 γκολ, 25 ασίστ) και Genk (77 συμμετοχές, 15 γκολ και 19 ασίστ). Εχει αγωνιστεί 123 φορές στην Premier League, 119 στη Bundesliga, 44 στην Jupiler Pro League, 35 στο Europa League, 13 στο Champions League και επτά στη Serie A.

Με την Εθνική ομάδα της χώρας του έχει χριστεί 41 φορές διεθνής και έχει πετύχει έντεκα γκολ. Λίον, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλωσορίζει και σου εύχεται κάθε επιτυχία».