Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-1: Κρητική... μπαλοθιά μετά από 36 χρόνια

Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων στο πρώτο παιχνίδι του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της Super League. «Χρυσός» σκόρερ για τους Κρητικούς ο Κόντρο.

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Ολυμπιακός - ΟΦΗ 0-1: Κρητική... μπαλοθιά μετά από 36 χρόνια
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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Την πρώτη του νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης» μετά από 36 χρόνια πανηγύρισε ο ΟΦΗ, επικρατώντας με 1-0 του Ολυμπιακού χάρη στο «χρυσό» γκολ του Κόντρο από το 66'.

Οι «ερυθρόλευκοι», στο πρώτο παιχνίδι του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και όντας αναποτελεσματικοί στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στο φετινό πρωτάθλημα.

Από τη μεριά του, ο κόσμος των Πειραιωτών, βλέποντας την κακή εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, φώναξε το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά του.

Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός παρέμεινε στους 7 βαθμούς, ενώ από την άλλη ο «Όμιλος» ανέβηκε στην τρίτη θέση με 9 βαθμούς.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε με διάθεση να πιέσει, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο ΟΦΗ μπήκε στην περιοχή των Πειραιωτών στο 5', ο Ντίκμαν έκανε το σουτ, ο Φούντας με προβολή σκόραρε, όμως το γκολ ακυρώθηκε μέσω του VAR καθώς ο Έλληνας επιθετικός ήταν σε αντικανονική θέση.

Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 11' με τον Ζότα Σίλβα να συνδυάζεται με τον Τσικίνιο μέσα στην περιοχή, ο δεύτερος έκανε την πάσα για τον Πουέρτα, όμως το αριστερό σουτ του Κολομβιανού από πλεονεκτική θέση κατέληξε στην αγκαλιά του Χριστογεώργου.

Τρομερή ενέργεια του Τικνιζιάν στο 22', με τον Αρμένιο να κάνει ωραία κούρσα από τα αριστερά, να γυρίζει τη μπάλα στην περιοχή, με τον Γκονζάλες να μην προλαβαίνει να κάνει την προβολή.

Στο 27' ο Ζότα υποδέχθηκε τη μπάλα μέσα στην περιοχή, με τους αμυντικούς του ΟΦΗ να παρεμβαίνουν στο σουτ του Πορτογάλου.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να είναι πιεστικοί και στο 31' ο Πιρόλα έπιασε την κεφαλιά από σουτ του Φορτούνη, στέλνοντας τη μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Χριστογεώργου.

Ο ΟΦΗ έκανε την αντεπίθεσή του και στο 38' έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία με το σουτ του Φούντα να βρίσκει το δεξί δοκάρι του Ορτέγκα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Γκονζάλες πάλεψε, κέρδισε μέσα από δύο αντιπάλους, έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, με τον πορτιέρε των Κρητικών να μην ανησυχεί.

Στην επανάληψη, ο ΟΦΗ ήταν αυτός που απείλησε πρώτος με τον Αθανασίου να κάνει επικίνδυνα το γύρισμα, με τον Ντίκμαν να μην πιάνει καλά το σουτ και τη μπάλα να φεύγει πολύ άουτ, ενώ στο 49' ο Αθανασίου μπήκε και πάλι στην περιοχή έκανε το σουτ, με τον Ορτέγκα να μπλοκάρει.

Ωραία προσπάθεια του Πουέρτα από μεριάς Ολυμπιακού στο 54', ο οποίος κουβάλησε αρκετά έξω από την περιοχή, έφτασε στο ύψος και επιχείρησε το σουτ, με τη μπάλα να περνάει ξυστά από το δεξί δοκάρι.

Στο 64' ένα ακόμα επικίνδυνο γύρισμα του Τικνιζιάν, ο Χριστογεώργος δεν έδιωξε καλά, με τους αμυντικούς να διώχνουν σε κόρνερ πριν προλάβει παίκτης του Ολυμπιακού να εμπλακεί στη φάση.

Ο ΟΦΗ βγήκε ωραία στην κόντρα στο 66', με τον Αθανασίου να βρίσκει τον Κόντρο και εκείνος με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1 των Κρητικών.

Στο 80' ο ΟΦΗ παραλίγο να κάνει το 2-0, καθώς ο Πιρόλα λίγο έλειψε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα του Ορτέγκα με κεφαλιά, με τον Γερμανό να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και στο 90' η κεφαλιά του Γκουστάβο Σα πέρασε πάνω από τα δοκάρια, ενώ το σουτ του Μαρτίνς στις καθυστερήσεις δεν απείλησε ιδιαίτερα τον Χριστογεώργο.

«Χρυσή» ευκαιρία για την ομάδα του Αλγκουαθίλ λίγο πριν την εκπνοή με τον Γιάρεμτσουκ να μην καταφέρνει να βρεθεί στην πορεία της μπάλας, έπειτα από σέντρα του Τικνιζιάν.

Οι Πειραιώτες δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ ισοφάρισης μέχρι το τέλος, με τον ΟΦΗ να πανηγυρίζει παλικαρίσιο «διπλό» στο Καραϊσκάκη έπειτα από 36 ολόκληρα χρόνια.

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Πουέρτα (74' Σα), Φρόιλερ (68' Έσε), Τσικίνιο (83' Ζέλσον Μαρτίνς), Φορτούνης (74' Μπέιλι), Ζότα, Γκονσάλες (68' Γιάρεμτσουκ)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Νικολάου (13' Κρίζμανιτς), Πούγγουρας, Κωστούλας, Ντίκμαν, Ανδρούτσος (69' Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης (77' Καραχάλιος), Φούντας (77' Θεοδοσουλάκης), Αϊτόρ, Κόντρο (69' Χατζηγιοβάνης)

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