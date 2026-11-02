ΠΣΑΠΠ: Ο Ανδρέας Τεττέη κι ο μαχητής της ζωής Μάριος συγκίνησαν στην τελετή των βραβείων

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ΠΣΑΠΠ: Ο Ανδρέας Τεττέη κι ο μαχητής της ζωής Μάριος συγκίνησαν στην τελετή των βραβείων
Intime - Vichos Nikos
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  • Ο ΠΣΑΠΠ διοργάνωσε την 45η Γιορτή του, βραβεύοντας τους καλύτερους και καλύτερες της σεζόν 2025/26 μέσω ψηφοφορίας των μελών του Συνδέσμου.
  • Ο Ανδρέας Τεττέης και ο μικρός Μάριος συγκίνησαν με την κοινωνική διάσταση της σχέσης τους κατά την τελετή βραβείων.
  • Ο Μάριος παρέδωσε στον Τεττέη το βραβείο του και ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν στη δύσκολη προσωπική του πορεία.
  • Ο Τεττέης επισκέφθηκε αυθόρμητα τον Μάριο για να τον στηρίξει και αφιέρωσε σε αυτόν το βραβείο του.
  • Η στιγμή του αφιερώματος του βραβείου στον Μάριο αποτέλεσε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της εκδήλωσης.
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Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών & Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας (2/11) στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» την 45η Γιορτή του, σε μία εκδήλωση θεσμό για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπου βραβεύτηκαν οι καλύτεροι και οι καλύτερες της σεζόν 2025/26, όπως προέκυψαν μέσω ψηφοφορίας που διεξήχθη μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, όπως και όσοι και όσες ξεχώρισαν για το ήθος τους κατά τη διάρκεια της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.

Μία από τις πιο ανθρώπινες και συγκινητικές στιγμές της φετινής εκδήλωσης του ΠΣΑΠΠ εκτυλίχθηκε με πρωταγωνιστές τον Ανδρέα Τεττέη και τον μικρό Μάριο, σε μια συνάντηση που ανέδειξε την κοινωνική διάσταση του ποδοσφαίρου και τη δύναμή του να προσφέρει κουράγιο πέρα από τις αθλητικές επιδόσεις.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει αναπτύξει έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον νεαρό φίλο του, στον οποίο έχει αφιερώσει αρκετά από τα γκολ του, σχηματίζοντας το αρχικό γράμμα του ονόματός του με τα χέρια του στους πανηγυρισμούς. Στην τελετή, ωστόσο, ο Μάριος βρέθηκε εκείνος στο επίκεντρο, καθώς ανέβηκε στη σκηνή και παρέδωσε στον Τεττέη το βραβείο του, σε μια στιγμή με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Ο μικρός Μάριος πήρε στη συνέχεια τον λόγο και θέλησε να ευχαριστήσει όσους στάθηκαν δίπλα του στη δύσκολη προσωπική του διαδρομή, αφιερώνοντας ξεχωριστή αναφορά στον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

«Είναι τιμή μου, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον ΠΣΑΠΠ και στον Αντρέα, ο οποίος ήταν πάντα δίπλα μου και μου έδινε δύναμη να συνεχίσω. Η οικογένεια και οι φίλοι μου με βοήθησαν πάρα πολύ. Το ποδόσφαιρο πέρα από νίκες και τίτλους μπορεί να δώσει δύναμη σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και ο Ανδρέας το έκανε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Τεττέη μίλησε για τη γνωριμία τους και την επιθυμία του να βρίσκεται κοντά στον νεαρό μαχητή της ζωής, εξηγώντας πως η πρωτοβουλία του ήταν αυθόρμητη και προερχόταν από την καρδιά του.

«Το έκανα με όλη μου την καρδιά όταν έμαθα ότι χρειαζόταν βοήθεια. Μου έστειλαν οι φίλοι του μήνυμα ότι ήθελε να με δει και πήγα ο ίδιος προσωπικά στο σπίτι του να του κάνω έκπληξη. Είναι μεγάλος μαχητής και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν όταν τον γνώρισα, έχει πάρει μερικά κιλάκια», είπε χαμογελώντας.

Κλείνοντας, ο επιθετικός αφιέρωσε στον Μάριο το βραβείο του, με τη συγκεκριμένη στιγμή να αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές της βραδιάς.

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