Champions League: Αδιανόητη Κόμο, ασταμάτητος Δουβίκας – Διέσυραν με 9-1 τη Λανς στη Γαλλία!

Ασταμάτητος ο Δουβίκας, ιστορικό 9-1 της Κόμο επί της Λανς. Λύτρωσε την Ντόρτμουντ ο Καρέτσας.

Γιάννης Φιλιππάκος

Champions League: Αδιανόητη Κόμο, ασταμάτητος Δουβίκας – Διέσυραν με 9-1 τη Λανς στη Γαλλία!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
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  • Η Κόμο σημείωσε ιστορική νίκη με 9-1 επί της Λανς στη Γαλλία, με τον Τάσο Δουβίκα να πετυχαίνει χατ τρικ και να φτάνει τα έξι γκολ στη διοργάνωση, ηγούμενος των σκόρερ.
  • Η Κόμο ισοφάρισε το ρεκόρ εννέα γκολ από μία ομάδα σε ματς Champions League, που κατείχε η Μπάγερν από το 2024.
  • Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πέτυχε το νικητήριο γκολ της Ντόρτμουντ επί της Μπέτις, προκαλώντας την πρώτη ήττα της ισπανικής ομάδας στη διοργάνωση.
  • Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την ΑΕΚ 3-2 με γκολ στις καθυστερήσεις, διατηρώντας μαζί με την Παρί Σεν Ζερμέν το απόλυτο νικών στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.
  • Σημαντικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν νίκες Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Ίντερ, Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Σίτι στη 4η αγωνιστική του Champions League.
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Μια βραδιά που θα θυμάται για χρόνια έζησε ο Τάσος Δουβίκας, οδηγώντας την Κόμο σε μια ιστορική νίκη με 9-1 επί της Λανς στη Γαλλία, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Έλληνας επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας χατ τρικ και μοιράζοντας μία ασίστ στον Νίκο Πας για το 3-0.

Με τα τρία γκολ του, ο Δουβίκας έφτασε τα έξι στη διοργάνωση και ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ, αφήνοντας πίσω του τον Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι και τον Νικολό Τρεζόλντι της Μπριζ, που έχουν από πέντε. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας έγραψε ιστορία, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των εννέα γκολ από μία ομάδα σε αγώνα Champions League, που κατείχε η Μπάγερν από το 9-2 επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ το 2024. Επόμενος αντίπαλος της Κόμο είναι η ΑΕΚ, την οποία θα υποδεχθεί στις 24 Νοεμβρίου στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια».

Υπέγραψε τη νίκη της Ντόρτμουντ ο Καρέτσας

Έντονο ελληνικό χρώμα είχε και η αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Μπέτις. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 38ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον τραυματία Σερού Γκιρασί, και στο 72΄ πέτυχε το νικητήριο γκολ για το 2-1 των Γερμανών, υποχρεώνοντας την ισπανική ομάδα στην πρώτη της ήττα στη διοργάνωση.

Την ίδια ώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε με δραματικό τρόπο από την έδρα της ΑΕΚ, επικρατώντας 3-2 χάρη σε γκολ του Φεντερίκο Βαλβέρδε στις καθυστερήσεις. Έτσι, η ισπανική ομάδα και η Παρί Σεν Ζερμέν παραμένουν οι μοναδικές με τέσσερις νίκες στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της League Phase.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

  • Σαχτάρ (Ουκρανία) - Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) 0-1
    (59' Ντουμπιά)
  • Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) - Στουτγκάρδη (Γερμανία) 2-0
    (12', 15' Μπατράκοφ)
  • Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 3-0
    (7΄ Γιαμάλ, 52΄,65΄ Ραφίνια)
  • Ατλέτικο (Ισπανία) - Μπάγερν (Γερμανία) 0-2
    (54΄ Καρλ, 74΄ Λάιμερ)
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) - Ρόμα (Ιταλία) 3-2
    (58΄ Φερνάντες, 83΄,86΄Κούνια - 11΄ Σουλέ, 17΄πεν. Μάλεν)
  • Φέγενορντ (Ολλανδία) - Ίντερ (Ιταλία) 0-3
    (8΄ Μπίσεκ, 34΄ Εσπόζιτο, 54΄ Ζιελίνσκι)
  • Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) - Λιλ (Γαλλία) 0-0
  • Βιγιαρεάλ (Ισπανία) - Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 0-6
    (9΄ Νέβες, 12΄ Ντουέ, 13΄ Μαγιουλού, 17΄,50΄ Φαμπιάν Ρουϊθ, 78΄ Μπολί)
  • ΛΑΣΚ (Αυστρία) - Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 4-0
    (19΄,37΄ Γιόργκενσεν, 44΄ Λιούμπιτσιτς, 48΄ Αντενίραν)
  • Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - Λίβερπουλ (Αγγλία) 3-2
    (29' Γκρίνγουντ, 73' Μπράουν, 79' Μουρίκι - 25' Νιόνι, 69' Ίσακ)
  • ΑΕΚ (Ελλάδα) - Ρεάλ (Ισπανία) 2-3
    (12' Κοϊτά, 75' Πήλιος - 32' Μπέλιγχαμ, 78' Μπαπέ, 90'+2 Βαλβέρδε)
  • Ντόρτμουντ (Γερμανία) - Μπέτις (Ισπανία) 2-1
    (49΄ Φάμπιο Σίλβα, 72΄ Καρέτσας - 67΄ Ρουϊμπάλ)
  • Πόρτο (Πορτογαλία) - Νάπολι (Ιταλία) 4-1
    (11΄ Μπέντναρεκ, 71΄ Βέιγκα, 80΄ Κίβιορ, 89΄πεν. Σαμού - 43΄ ΜακΤόμινεϊ)
  • Αϊντχόφεν (Ολλανδία) - Μπριζ (Βέλγιο) 1-2
    (54΄ Σάνο - 25΄ Τρεζόλντι, 65΄ Φορμπς)
  • Λειψία (Γερμανία) - Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 2-3
    (49΄ Μπάκου, 61΄ Νούσα - 37΄αυτ. Λουκεμπά, 58΄ Φερνάντες, 78΄ Χάαλαντ)
  • Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Άρσεναλ (Αγγλία) 1-2
    (90΄ Νόβακ - 9΄ Μαντουέκε, 38΄ Γκιόκερες)
  • Λανς (Γαλλία) - Κόμο (Ιταλία) 1-9
    (65΄ Αγκιλάρι - 7΄,32΄,57΄ Δουβίκας, 40΄ Πας, 47΄ Ντα Κούνια, 53΄ Κεμποφ, 62΄ Λιμπεράλι, 69΄ Μπατούρινα, 90+1΄ Παπατσιόλι)
  • Βίκινγκ (Νορβηγία) - Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 4-1
    (27΄,90+4΄ Μπότχαϊμ, 69΄ Τρίπιτς, 81΄ Φάλσενερ - 11΄ Εμπινά)

Θέση

Ομάδα

Αγ.

Ν.

Ι.

Η.

Γκολ

Β.

1Παρί Σεν Ζερμέν440020-512
2Ρεάλ Μαδρίτης440013-712
3Άρσεναλ43108-310
4Κόμο430119-69
5Μπαρτσελόνα430114-69
6Άστον Βίλα430112-69
7Μάντσεστερ Σίτι430112-79
8Λίβερπουλ430114-109
9Κλαμπ Μπριζ430111-79
10Σπόρτινγκ Λισαβόνας43018-49
11Μπέτις43018-69
12Ντόρτμουντ43017-59
13Μπάγερν422012-58
14Στουτγκάρδη42117-47
15Ίντερ42028-66
16ΛΑΣΚ420210-96
17Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ42028-86
18Γαλατασαράι42028-96
19Φενέρμπαχτσε41216-115
20Ρόμα411210-84
21Σαχτάρ Ντόνετσκ41124-44
22Βίκινγκ41129-104
23Ατλέτικο Μαδρίτης41124-54
24Αϊντχόφεν41123-44
25Μπόντο/Γκλιμτ41124-94
26Πόρτο41036-73
27Νάπολι41036-113
28Βιγιαρεάλ41038-143
29ΑΕΚ41035-113
30Λειψία41035-113
31Σαμπάχ41034-103
32Φέγενορντ41034-113
33Λανς41034-163
34Σλάβια Πράγας40135-91
35Λιλ40134-101
36Σλόβαν Μπρατισλάβας40041-170
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