Τσιτσιπάς: «Γι’ αυτές τις στιγμές αξίζει να ζεις» (pic)

Ο 20χρονος τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ (6-4, 6-4) του Έρνεστς Γκούλμπις στον τελικό του Stockholm Open και έγραψε ιστορία για το ελληνικό τένις. «Το να έχω κάνει δικό μου αυτό το τρόπαιο, ήταν το καλύτερο συναίσθημα στον κόσμο! Έχω τον πρώτο μου ATP τίτλο στο προφίλ μου και αυτό με κάνει να νιώθω ξεχωριστά. Ανυπομονώ για περισσότερες στιγμές και νίκες σαν κι αυτή στο μέλλον, πιστεύω πως ανήκω σε αυτή την ελίτ, αυτό το γκρουπ παικτών,» δήλωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κάμερα των διοργανωτών.

