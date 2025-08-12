Σάλος σε αγώνα τένις: Αθλήτρια ζήτησε να διώξουν από το γήπεδο παιδί που έκλαιγε στις κερκίδες

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αντίδραση της τενίστριας, Έμμα Ραντουκάνου η οποία ζήτησε να διώξουν από το γήπεδο ένα μικρό παιδί που έκλαιγε στις κερκίδες, κατά την διάρκεια της αναμέτρησής της με την Νο1 στον κόσμο, Αρίνα Σαμπαλένκα στο Cincinnati Open.

Η Σαμπαλένκα κατάφερε στο τέλος να πάρει τη νίκη, ωστόσο σε μια κρίσιμη καμπή του αγώνα την ώρα που η Ραντουκάνου σέρβιρε σε ένα αποφασιστικό σετ, το κλάμα ενός παιδιού από τις κερκίδες την έκανε να χάσει τη συγκέντρωσή της και να σταματήσει για λίγο τον αγώνα.

Στη συνέχεια, κινήθηκε προς την διαιτητή και φανερά εκνευρισμένη του είπε «Πέρασαν περίπου 10 λεπτά». Τότε η διαιτητής της απάντησε: «Είναι παιδί! Θέλετε να διώξω ένα παιδί από το γήπεδο»; Προτού καν προλάβει η αθλήτρια να αντιδράσει αρκετοί φίλαθλοι από τις κερκίδες αντέδρασαν απαντώντας καταφατικά.

RADUCANU IS COMPLAINING BECAUSE A BABY HAS BEEN CRYING FOR THE PAST “10mins” AND SABALENKA IS LOOSING THE EASIEST POINTS.



ABSOLUTE CINEMA. pic.twitter.com/npjTueGVQ0 — Set 1 Game 4 Break Point - NO (-130) (@enanrb) August 11, 2025

Η Ραντουκάνου συνέχισε τελικά τον αγώνα σερβίροντας ωστόσο εν τέλει έχασε το αποφασιστικό σετ, με αποτέλεσμα να χάσει και τον αγώνα.

Πάντως το συγκεκριμένο στιγμιότυπο συζητήθηκε αρκετά στα social media - περισσότερο και από τον ίδιο τον αγώνα - με το debate να είναι αν η Ραντουκάνου είχε δίκιο που παραπονέθηκε ή αν θα έπρεπε απλώς να συνεχίσει τον αγώνα χωρίς παράπονα.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που πήραν το μέρος της, όπως έκανε και το κοινό που βρέθηκε στο γήπεδο, λέγοντας πως το τένις ως ατομικό άθλημα απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση επομένως και απόλυτη ησυχία.

Διαβάστε επίσης