Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Μπένζαμιν Μπονζί, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο Masters του Σινσινάτι – Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/08).

Ο Έλληνας τενίστας, μετά τη νίκη επί του Φάμπιαν Μάροζαν, συνεχίζει την προσπάθεια του στο «1000άρι» τουρνουά των ΗΠΑ.

Δεύτερος αντίπαλος του στο Σινσινάτι θα είναι ο Μπένζαμιν Μπονζί, ο οποίος έκανε την έκπληξη κι άφησε εκτός τον Λορέντσο Μουζέτι.

Οι δύο τενίστες έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν τρεις φορές, με τον Έλληνα πρωταθλητή να έχει επικρατήσει σε όλες. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16».

Ο αγώνας Τσιτσιπάς – Μπονζί αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 22:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport6HD.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι, 3η Μέρα 18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τσιτσιπάς – Μπονζί ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι 22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Εστορίλ – Εστρέλα Liga Portugal Betclic 2025-26 22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο - Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal Betclic 2025-26

