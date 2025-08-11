Αθλητικές μεταδόσεις: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την προσπάθεια του στο Σινσινάτι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Μπένζαμιν Μπονζί, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο Masters του Σινσινάτι – Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/08).

Στέφανος Τσιτσιπάς
EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON, ΑΜΠΕ
Ο Έλληνας τενίστας, μετά τη νίκη επί του Φάμπιαν Μάροζαν, συνεχίζει την προσπάθεια του στο «1000άρι» τουρνουά των ΗΠΑ.

Δεύτερος αντίπαλος του στο Σινσινάτι θα είναι ο Μπένζαμιν Μπονζί, ο οποίος έκανε την έκπληξη κι άφησε εκτός τον Λορέντσο Μουζέτι.

Οι δύο τενίστες έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν τρεις φορές, με τον Έλληνα πρωταθλητή να έχει επικρατήσει σε όλες. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16».

Ο αγώνας Τσιτσιπάς – Μπονζί αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 22:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport6HD.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

18:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Σινσινάτι, 3η Μέρα

18:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σινσινάτι

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Τσιτσιπάς – Μπονζί

ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:15

COSMOTE SPORT 3 HD

Εστορίλ – Εστρέλα

Liga Portugal Betclic 2025-26

22:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Πόρτο - Βιτόρια Γκιμαράες

Liga Portugal Betclic 2025-26

10:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

10:41ΚΟΣΜΟΣ

Τζένιφερ Λόπεζ: Mία ακρίδα διέκοψε τη συναυλία της στο Αλμάτι - «Με γαργάλησε...» - Η viral σκηνή

10:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο Ροές: Βουτιά στην παιδικότητα με την «Αλίκη στη Xώρα των Θαυμάτων»

10:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Νέα ειδικά σχολεία και ειδικότητες για μαθητές με αναπηρία ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας

10:35LIFESTYLE

Μύκονος: Ασυγκράτητοι στο Nammos ο θρύλος του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς και η σύζυγός του

10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αττική - 11 συλλήψεις

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη: Ανήλικος της επιτέθηκε και της άρπαξε χρυσή αλυσίδα από το λαιμό

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Nvidia και AMD: Στην κυβέρνηση Τραμπ το 15% των εσόδων τους από τις πωλήσεις τσιπ στην Κίνα

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Σόφι Τέρνερ: Η επική απάντηση σε επικριτικό σχόλιο στα social media - «Ξέχασε ότι έχει παιδιά»

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είδος πολυτελείας προβατίνα και μοσχαρίσιο κρέας στα πανηγύρια - Πόσο αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι

10:09ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

COSMOTE TELEKOM: Η τεχνολογία στην υπηρεσία του πολιτισμού

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η Τουρκία «έκοψε» 165 εκατ. κυβικά νερού στον Έβρο – Το φράγμα της λίμνης Gala Gölü και η αδράνεια της Ελλάδας

10:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Νομικές Σπουδές με Παγκόσμιες Προοπτικές: Κυβερνοασφάλεια, AI και Ειδίκευση στα Νέα Δεδομένα

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος για βρέφος 4 εβδομάδων στις ΗΠΑ: Το ξυλοκόπησε βάναυσα ο πατέρας του επειδή έκλαιγε

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο: Νεκρός 81χρονος που παρασύρθηκε από ΙΧ

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Βιέννη: Βγήκε να καπνίσει και βρέθηκε «γαντζωμένος» σε συρμό τρένου υψηλής ταχύτητας

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Λιβυκά ΜΜΕ: «Ο Χαφτάρ δίνει υπηκοότητα σε ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους - Συμφωνούν ΗΠΑ και Τουρκία

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Δύο υποθέσεις βιασμού διερευνά η ΕΛ.ΑΣ. σε Ρόδο και Κάλυμνο

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο από τον τραγικό θάνατο της ηθοποιού – «Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι…»

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Πνιγμοί: Δραματική η καταγραφή θανάτων το 2024 - 91 περιστατικά το πρώτο εξάμηνο του 2025 στην Ελλάδα

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο από τον τραγικό θάνατο της ηθοποιού – «Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι…»

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

08:34ΚΟΣΜΟΣ

FT: Τι θα ζητήσει ο Πούτιν από τον Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα - «Θέλει να χωρίσει τον κόσμο σε σφαίρες επιρροής»

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Πώς η Τουρκία «έκοψε» 165 εκατ. κυβικά νερού στον Έβρο – Το φράγμα της λίμνης Gala Gölü και η αδράνεια της Ελλάδας

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Τάσος Ισαάκ - Σολωμός Σολωμού: 29 χρόνια από το διπλό έγκλημα τον «μαύρο» Αύγουστο του 1996 που σημάδεψε την Κύπρο

10:35LIFESTYLE

Μύκονος: Ασυγκράτητοι στο Nammos ο θρύλος του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς και η σύζυγός του

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είδος πολυτελείας προβατίνα και μοσχαρίσιο κρέας στα πανηγύρια - Πόσο αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Είναι σωστό να ευχόμαστε «Καλή Παναγιά»; Ειδικοί εξηγούν

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά για 260.000 στρατιωτικούς και απόστρατους

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανάς αλ Σαρίφ: Σκοτώθηκε ο δημοσιογράφος «ήρωας» της Γάζας - Ήταν ηγέτης της Χαμάς, σύμφωνα με το Ισραήλ

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τρομακτική προειδοποίηση ειδικού για μεταφορά τάσης

09:16ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Trump Burger» συνελήφθη και κινδυνεύει με απέλαση

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Οινόη: «Ξεκίνησε από καλώδια ηλεκτροδότησης - Κάηκαν μερικώς δύο σπίτια» είπε ο δήμαρχος Μάνδρας στο Newsbomb

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Σήμερα το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά

09:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται το κόμμα Τσίπρα: Πότε κάνει πρεμιέρα - Τι θα ισχύσει για το όνομα - Το χρονοδιάγραμμα

