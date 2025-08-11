Αθλητικές μεταδόσεις: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την προσπάθεια του στο Σινσινάτι
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Μπένζαμιν Μπονζί, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο Masters του Σινσινάτι – Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/08).
Ο Έλληνας τενίστας, μετά τη νίκη επί του Φάμπιαν Μάροζαν, συνεχίζει την προσπάθεια του στο «1000άρι» τουρνουά των ΗΠΑ.
Δεύτερος αντίπαλος του στο Σινσινάτι θα είναι ο Μπένζαμιν Μπονζί, ο οποίος έκανε την έκπληξη κι άφησε εκτός τον Λορέντσο Μουζέτι.
Οι δύο τενίστες έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν τρεις φορές, με τον Έλληνα πρωταθλητή να έχει επικρατήσει σε όλες. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16».
Ο αγώνας Τσιτσιπάς – Μπονζί αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 22:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport6HD.
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:
18:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Σινσινάτι, 3η Μέρα
18:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σινσινάτι
22:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Τσιτσιπάς – Μπονζί
ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
22:15
COSMOTE SPORT 3 HD
Εστορίλ – Εστρέλα
Liga Portugal Betclic 2025-26
22:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Πόρτο - Βιτόρια Γκιμαράες
Liga Portugal Betclic 2025-26