Ricky Hatton: Από ένα κελάρι παμπ μέχρι τα εκθαμβωτικά φώτα του Λας Βέγκας - Το ταξίδι στην κορυφή

Μεγάλωσε μέσα στις παμπ που είχαν οι γονείς του, πριν ανέβει στην κορυφή της παγκόσμιας πυγμαχίας

Ο Βρετανός πυγμάχος Ricky Hatton ποζάρει καθώς φτάνει στο MGM Grand στο Λας Βέγκας, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008

AP/Jae C. Hong
Η παγκόσμια πυγμαχία θρηνεί τον ξαφνικό θάνατο του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή της, Ρίκι Χάτον σε ηλικία 46 ετών, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στο Μάντσεστερ, με την αστυνομία ωστόσο να τον χαρακτηρίζει «μη ύποπτο».

Γνωστός ως "The Hitman", κατέκτησε πολλαπλούς παγκόσμιους και βρετανικούς τίτλους, κερδίζοντας 45 από τους 48 επαγγελματικούς του αγώνες σε μία λαμπρή 15ετή καριέρα.

Ricky Hatton

Σε αυτή την εικόνα που τραβήχτηκε με αργή ταχύτητα κλείστρου, ο Βρετανός πυγμάχος Ricky Hatton προπονείται για τα ΜΜΕ στην MGM Grand Garden Arena, στο Λας Βέγκας (2009)

ΑP/Isaac Brekken


Γεννημένος στο Στόκπορτ τον Οκτώβριο του 1978, μεγάλωσε σε ένα κτήμα στην περιοχή Tameside του Μεγάλου Μάντσεστερ.

Η μητέρα και ο πατέρας του, Κάρολ και Ρέι Χάτον, κατείχαν τέσσερις παμπ.

Ήταν πολύ μακριά από τα λαμπερά φώτα του Λας Βέγκας, όπου βρέθηκε το 2007, σε έναν από τους μεγαλύτερους αγώνες της καριέρας του, εναντίον του Floyd Mayweather.

Παρά το γεγονός ότι έχασε από τον Αμερικανό αστέρα, μία από τι μεγαλύτερες στεναχώριες στην καριέρα του, ο Χάτον Hatton είχε επίσης πολλές κορυφαίες στιγμές, όπως η νίκη επί του Ρώσου Kostya Tszyu και του Μεξικανού Jose Luis Castillo.

Αφού αποσύρθηκε από το ρινγκ, στράφηκε στην προπονητική, αλλά ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι επρόκειτο να επιστρέψει στο άθλημα με έναν αγώνα προγραμματισμένο για τον Δεκέμβριο.

Μόλις πριν από δύο ημέρες, ο Χάτον είχε μοιραστεί πλάνα που τον έδειχναν να προπονείται εντατικά με σάκο του μποξ, καθώς ετοιμαζόταν για την επιστροφή του στην πυγμαχία.
Έγραψε στη λεζάντα: "Προπόνηση της Πέμπτης στο σάκο. #hitman #bluemoon #getupthereboy".


Ο Χάτον, ο οποίος τιμήθηκε με MBE για τις υπηρεσίες του στον αθλητισμό το 2007, είχε μιλήσει συχνά για τους αγώνες του με την ψυχική υγεία και τον εθισμό στα ναρκωτικά, έχοντας επιβιώσει από πολλές απόπειρες αυτοκτονίας.

Μεγάλος οπαδός της Manchester City, επρόκειτο να βρεθεί στο στάδιο Etihad για το απογευματινό ντέρμπι με τη Manchester United και είχε τραπέζι σε χώρο εταιρικής φιλοξενίας.

Έχει έναν γιο, τον Campbell, ο οποίος αποσύρθηκε από την πυγμαχία στα 24 του χρόνια για να γίνει εγκαταστάτης ηλιακών συλλεκτών τον Ιούλιο, και δύο κόρες, τη Millie και τη Fearne.

Ο Χάτον έχει πιστώσει στο παρελθόν την ανατροφή του, μέσα και γύρω από τις παμπ των γονιών του, ότι του εμφύσησε την εργατική συμπεριφορά που οδήγησε στην καριέρα του.

Είδε τη μητέρα του να χρειάζεται να παλέψει σωματικά με αρκετούς πελάτες κατά τη διάρκεια των ετών.

Boxing Obit Hatton

Ο Ρίκι Χάτον, αριστερά, από την Αγγλία, χτυπάει με δεξί στο πρόσωπο τον Χουάν Ουράνγκο, από την Κολομβία, στον τέταρτο γύρο του αγώνα τους για τον τίτλο IBF Jr. welterweight στο Λας Βέγκας (2007)

AP/ Jae C. Hong



Ως νεαρό παιδί, βοηθούσε στην παμπ για χαρτζιλίκι μαζί με τον αδελφό του Μάθιου, στοιβάζοντας ράφια, γεμίζοντας ψυγεία και μεταφέροντας κιβώτια από το κελάρι.

Σε ηλικία 12 ετών, οι γονείς του εγκατέστησαν ένα γυμναστήριο στα υπόγεια γι' αυτόν, κατεβαίνοντας για να τον ενθαρρύνουν καθώς χτυπούσε τον σάκο ξανά και ξανά.

Ο πατέρας του ασχολείτο επίσης με την τοποθέτηση χαλιών, στην οποία ο Χάτον βοηθούσε.

Ένιωθε ότι δεν ήταν κατάλληλος γι' αυτό - "είναι θαύμα που έχω ακόμα δέκα δάχτυλα!", δήλωσε στον Guardian το 2009 - αλλά όλη αυτή η βαριά ανύψωση έκανε καλό στη δύναμή του.

Από τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας του, η «γειτονιά» δολοφόνων όπου διέμενε, αλλά και η σχέση του με τους γονείς τους.

Αποξενώθηκε από αυτούς για κάτι λιγότερο από δέκα χρόνια μέχρι το 2019, μετά από έναν καβγά για τα χρήματα με τον πατέρα του σε ένα πάρκινγκ.

Boxing Obit Hatton

Ο πυγμάχος Ricky Hatton στέκεται δίπλα στο γήπεδο πριν από τον ποδοσφαιρικό αγώνα της Manchester City για την αγγλική Premier League εναντίον της Manchester United στο στάδιο Etihad, στο Μάντσεστερ της Αγγλίας (2013)

AP/Jon Super,



Η ζωή του συνέχισε να είναι χαοτική τα επόμενα χρόνια, με ένα δημοσίευμα της News Of The World να αναφέρει ότι φέρεται να πήρε κοκαΐνη σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και να τσακώνεται στη συνέχεια με τον προπονητή του Billy Graham.

Ανησυχούσε για το πώς θα τον έβλεπε ο κόσμος μετά το άρθρο και ταυτόχρονα στεναχωριόταν από τον πρόσφατο τότε καυγά του με τους γονείς του.

Έχοντας παλέψει με την κατάθλιψη από την παιδική του ηλικία, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει αρκετές φορές.

Η μία ήρθε μετά την ήττα του από τον Floyd Mayweather στο Λας Βέγκας το 2007, την οποία δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί μετά από μια σειρά μεγάλων επιτυχιών και εν μέσω των διαφωνιών με τον προπονητή και τους γονείς του.

Ο Χάτον διασκέδαζε άγρια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ήταν η ζωή και η ψυχή κατά τη διάρκεια των νυχτερινών εξόδων στο Μάντσεστερ - πριν περάσει όλο τον χρόνο του στο σπίτι κλαίγοντας.

Hall of Fame Boxing

Ο Ricky Hatton,, πανηγυρίζει μετά τη νίκη του επί του Paulie Malignaggi σε έναν αγώνα πυγμαχίας 12 γύρων για μικρούς παγκόσμιους πυγμάχους στο Λας Βέγκας.(2008) - Ο Hatton εξελέγη την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 στο International Boxing Hall of Fame

AP/ /Isaac Brekken

Η γέννηση της κόρης του Μίλι το 2012 ήταν αυτή που τον ενθάρρυνε να ξαναμπεί στον σωστό δρόμο.

Και όταν φίλοι του άρχισαν να χάνουν τους δικούς τους γονείς, συνειδητοποίησε ότι το ίδιο θα μπορούσε, οποιαδήποτε μέρα, να συμβεί και σε εκείνον - και ότι ήταν επομένως καιρός να επανορθώσει με τους δικούς του.

Έβαλε τέλος σε άλλους παλιούς καβγάδες, αναζήτησε βοήθεια για την ψυχική του υγεία, έγινε προπονητής πυγμαχίας και άρχισε να φροντίζει καλύτερα τη σωματική του υγεία.

Επικεντρώθηκε στο κοινωνικό του έργο, ως προστάτης της φιλανθρωπικής οργάνωσης Barnabus για τους άστεγους του Μάντσεστερ και ενθάρρυνε όποιον αγωνιζόταν όπως εκείνος να ζητήσει βοήθεια: "Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο γενναία κίνηση που μπορείς να κάνεις".


