Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα και το Champions League

Ιδιαίτερα πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό «μενού».

Ξεχωρίζει φυσικά η έναρξη της EuroLeague, με την πρεμιέρα να περιλαμβάνει 7 αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτές του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού απέναντι σε Μπάγερν Μονάχου και Μπασκόνια, αντίστοιχα.

Για τους ποδοσφαιρόφιλους υπάρχει η δεύτερη αγωνιστική για τη League Phase του Champions League, ενώ σήμερα αγωνίζεται και ο ανανεωμένος Άρης για το Eurocup.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

09:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γιανίκ Σίνερ – Άλεξ ντε Μινόρ 1ος Ημιτελικός Πεκίνο

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέρνερ Τιεν- Nτανίλ Μεντβέντεφ 2ος Ημιτελικός Πεκίνο

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Τέιλορ Φριτζ Τόκιο

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Μπενφίκα UEFA Youth League

19:00 Novasports 3HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα Euroleague

19:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Παρτίζαν Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League

20:45 Novasports 6HD Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:00 Novasports 5HD Βενέτσια – Άρης Eurocup

21:15 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Ολυμπιακός Euroleague

21:45 Novasports 2HD Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μαρσέιγ – Άγιαξ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ίντερ – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πάφος – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γαλατασαράι – Λίβερπουλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – Μπενφίκα UEFA Champions League