Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα και το Champions League

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.

Newsbomb

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα και το Champions League
INTIME SPORTS
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιδιαίτερα πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό «μενού».

Ξεχωρίζει φυσικά η έναρξη της EuroLeague, με την πρεμιέρα να περιλαμβάνει 7 αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτές του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού απέναντι σε Μπάγερν Μονάχου και Μπασκόνια, αντίστοιχα.

Για τους ποδοσφαιρόφιλους υπάρχει η δεύτερη αγωνιστική για τη League Phase του Champions League, ενώ σήμερα αγωνίζεται και ο ανανεωμένος Άρης για το Eurocup.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

09:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γιανίκ Σίνερ – Άλεξ ντε Μινόρ 1ος Ημιτελικός Πεκίνο

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέρνερ Τιεν- Nτανίλ Μεντβέντεφ 2ος Ημιτελικός Πεκίνο

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Τέιλορ Φριτζ Τόκιο

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Μπενφίκα UEFA Youth League

19:00 Novasports 3HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα Euroleague

19:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Παρτίζαν Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League

20:45 Novasports 6HD Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:00 Novasports 5HD Βενέτσια – Άρης Eurocup

21:15 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Ολυμπιακός Euroleague

21:45 Novasports 2HD Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μαρσέιγ – Άγιαξ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ίντερ – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πάφος – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γαλατασαράι – Λίβερπουλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – Μπενφίκα UEFA Champions League

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Μεγάλη πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες, πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: «Δεν θα παραδώσουμε ποτέ την πατρίδα μας - Θα κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στη Βενεζουέλα»

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Διχάζει το σχέδιο Τραμπ για ομήρους και ειρήνη - Η οργή των υπουργών και η θέση της Χαμάς

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα - Πώς θα κινηθούν ΜΜΜ - Τι ισχύει για σχολεία και νοσοκομεία

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με βίντεο του MrBeast: Έβαλε κασκαντέρ να δραπετεύσει από φλεγόμενο σπίτι για 500.000 δολάρια

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το νέο Audi Q3 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μποτσουάνα: Ελέφαντας ανέτρεψε κανό σε σαφάρι – Τραυματίστηκε τουρίστρια

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ένας φίλος μου έκανε μια μικρή ζημιά» - Τι είπε η συνεργάτιδα του ηθοποιού στην ΕΛΑΣ

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Δυσάρεστα νέα για τις ξυλόσομπες: «Καμπανάκι» από επιστήμονες - Δεν είναι και τόσο «αθώες»

09:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Σπουδαίες μάχες για τους Έλληνες της Ευρώπης - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

09:26WHAT THE FACT

Η ρωσική «Κιβωτός του Νώε» επιστρέφει στη Γη με 75 ποντίκια, 1.500 μύγες και πάνω από 30 πειράματα

09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλειστά 5.000 ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας – Από αγροτεμάχια έως… αποθήκες

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Μητσοτάκη: Στην Ελλάδα ο Jonathan Haidt - Σε πρώτο πλάνο ο ψηφιακός εθισμός των παιδιών

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Ο πραγματικός λόγος που χώρισε το λαμπερό ζευγάρι - Ποιος έγραψε το «φινάλε»

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη για έντονα φαινόμενα - Προειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ευκαιρία για απαντήσεις η Εξεταστική»

09:10ΥΓΕΙΑ

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 30 ημέρες - Εκπληκτικό βίντεο εξομοίωσης

09:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την αποστολή για την Άρσεναλ - Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ

09:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα Windows 10: Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος αναβάθμισης σε μη συμβατό υπολογιστή

08:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα και το Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ένας φίλος μου έκανε μια μικρή ζημιά» - Τι είπε η συνεργάτιδα του ηθοποιού στην ΕΛΑΣ

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο ντοκουμέντο - Η στιγμή μετά το τρακάρισμα με τα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Ο πραγματικός λόγος που χώρισε το λαμπερό ζευγάρι - Ποιος έγραψε το «φινάλε»

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «χρυσής» κληρονόμου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει 1.200 ευρώ πρόστιμο - Του αφαιρείται για 1 μήνα το δίπλωμα οδήγησης

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Σκοτεινά σημεία στον θάνατο της ηθοποιού - Η οικογένεια ζητά διερεύνηση ανθρωποκτονίας

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Μπουνιές & κλωτσιές μπροστά σε δεκάδες συμμαθητές τους

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα - Πώς θα κινηθούν ΜΜΜ - Τι ισχύει για σχολεία και νοσοκομεία

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το σχέδιο για τη μεταπολεμική Γάζα «θα παραγκωνίσει τους Παλαιστινίους» - Ο Μπλερ, ο Αιγύπτιος δισεκατομμυριούχος και οι άλλοι

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες 2024: Οι «απένταροι», τα «ρετιρέ» της Βουλής και ο εκατομμυριούχος Παύλος Σαράκης

08:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Πυροβολήθηκε άνδρας 38 ετών - Βασικός ύποπτος ο πρώην σύντροφος της κοπέλας του

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν την Τετάρτη τα μέσα μεταφοράς

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που έβαλαν φωτιά στο Tik Tok - Η viral φράση που «σαρώνει» τα σχολεία σε όλο τον κόσμο

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για σφοδρή κακοκαιριία - Πότε θα «χτυπήσει» την Αθήνα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:10ΥΓΕΙΑ

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 30 ημέρες - Εκπληκτικό βίντεο εξομοίωσης

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Τα 20 βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ για τη «Νέα Γάζα» – Στη Χαμάς η τελευταία λέξη για τον τερματισμό του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ