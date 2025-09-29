Ο Βεζένκοφ και άλλοι αστέρες ψήφισαν το «T-Center» για την καλύτερη εκτός έδρας ατμόσφαιρα - Βίντεο

Οι φίλαθλοι της Παρτίζαν και του Παναθηναϊκού έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις, κανείς από τους 16 παίκτες που εμφανίστηκαν στο βίντεο της EuroLeague δεν επέλεξε το ΣΕΦ!

Ο Βεζένκοφ και άλλοι αστέρες ψήφισαν το «T-Center» για την καλύτερη εκτός έδρας ατμόσφαιρα - Βίντεο
ΜΠΑΣΚΕΤ
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει ένα από τα δεκάδες βίντεο που ανεβάζει καθημερινά η EuroLeague στα social media τις τελευταίες ημέρες, ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν, με τα παιχνίδια της Τρίτης (30/9).

Συγκεκριμένα, ρωτήθηκαν 16 παίκτες για την καλύτερη εκτός έδρας ατμόσφαιρα στη διοργάνωση, με την πλειοψηφία να στέκεται σε αυτή που δημιουργούν οι Σέρβοι της Παρτίζαν (κυρίως) και του Ερυθρού Αστέρα στην Stark Arena, ενώ ψηλά στις προτιμήσεις βρέθηκε και το «Telekom Center Athens» του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ένας από τους 7 παίκτες που αναφέρθηκαν στο ΟΑΚΑ, ενώ ο Τρεντ Φόρεστ της Μπασκόνια ήταν ο πλέον απόλυτος από τους 16 που μίλησαν (ανάμεσά τους και οι Λεσόρ, Ρογκαβόπουλος οι οποίοι δεν μπορούσαν να επιλέξουν το γήπεδο της ομάδας τους προφανώς), λέγοντας: «Η καλύτερη εκτός έδρας ατμόσφαιρα είναι σίγουρα του Παναθηναϊκού! Αδιαμφισβήτητα».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως κανείς από τους παίκτες της EuroLeague δεν αναφέρθηκε στην έδρα του Ολυμπιακού, το ΣΕΦ!

Δείτε το βίντεο:

