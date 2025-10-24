Ένα παιχνίδι για τη δύναμη των γυναικών

Ένα παιχνίδι για τη δύναμη των γυναικών
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Ιουνίου το 12ο “Celebrity Beach Volleyball Game” της W.I.N. Hellas, στο Chester Tennis Café (Δημοτικό Γήπεδο Τένις Νέας Ερυθραίας), υπό την αιγίδα του Δήμου Κηφισιάς.

Ο φιλανθρωπικός αγώνας έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη διάδοση του μηνύματος της ενδυνάμωσης των γυναικών και της πρόληψης της έμφυλης βίας — μιας αποστολής που η Οργάνωση υπηρετεί σταθερά από το 2006.

Αισθητή ήταν η απουσία, για οικογενειακούς λόγους, της αγαπητής Ιδρύτριας και Προέδρου της W.I.N. Hellas, Μάντας Τσαγκιά-Παπαδάκου. Ωστόσο, έστειλε το δικό της θερμό μήνυμα απευθυνόμενη σε όλες και όλους:

«Η φετινή μας εκδήλωση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: οι γυναίκες δεν είναι μόνες. Όταν συναντιόμαστε, συνεργαζόμαστε και δυναμώνουμε η μία την άλλη, αλλάζουμε τις ισορροπίες. Η πρόληψη και η εξάλειψη της έμφυλης βίας δεν είναι υπόθεση μόνο των θυμάτων — είναι υπόθεση όλων μας.

Μέσα από δράσεις όπως το “Celebrity Beach Volleyball Game”, δεν γιορτάζουμε μόνο τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία, αλλά και τη δύναμη της αλληλεγγύης, της γνώσης, της αυτοπεποίθησης. Επενδύουμε στη νέα γενιά, δημιουργώντας πρότυπα γυναικών που διεκδικούν τον σεβασμό και την ελευθερία τους.

Ευχαριστώ θερμά κάθε έναν και κάθε μία από εσάς που βρεθήκατε σήμερα εδώ, στηρίζοντας την προσπάθειά μας να μετατρέψουμε το μήνυμα της ενδυνάμωσης σε καθημερινή πραγματικότητα για κάθε γυναίκα στην Ελλάδα.»

Ο Δήμος Κηφισιάς, μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών, της ΔΕΠΙΣ και σε στενή συνεργασία με τις γυναικείες οργανώσεις της πόλης μας, υλοποιεί διαρκώς δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ενάντια στην ενδοοικογενειακή βία. Οι δράσεις αυτές αναπτύσσονται σε κεντρικά σημεία της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας και της Εκάλης, με στόχο τη στήριξη και την ενδυνάμωση των κακοποιημένων γυναικών.

Στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό κάθε γυναίκας που δοκιμάζεται, όχι μόνο από έμφυλη, αλλά και κάθε μορφής βία, για μια κοινωνία ισότιμων δικαιωμάτων, ελευθερίας και αξιοπρέπειας, χωρίς βία και φόβο».

Πλήθος υποστηρικτών από τον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας συμμετείχαν ενεργά στον αγώνα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή στήριξή τους στο έργο της Οργάνωσης. Μεταξύ αυτών οι:

Αλεξάνδρου Δημήτρης, Βλαχανδρέας Βαγγέλης, Γιαμπουρά Στέλλα, Γκρέκας Κώστας, Εσκενάζυ Σάρρα, Ζάρα Ματίνα, Ηλιακοπούλου Κατερίνα, Θέλξη, Κάβουρας Χρήστος, Καγιούλης Γιάννης, Καλδάνης Γιάννης, Κελεπούρης Δημήτρης, Κελεπούρης Λευτέρης, Κόκκορης Μηνάς, Κουβόπουλος Γιάννης, Κολιδά Ειρήνη, Κοψιάλης Αλέξανδρος, Κοψιδάς Γιώργος, Κρικοριάν Γιώργος, Κυριάκου Γεωργία, Λιαρούτσου Μαριάννα, Λιάφου Βασιλική, Μάλλιος Γρηγόρης, Μαυροκεφαλίδης Λουκάς, Ξυπολυτάς Βασίλης, Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα, Παπαδόγαμβρος Γιώργος, Παπαδοπούλου Ειρήνη, Παπαδοπούλου Σοφία, Πανταζή Κλέλια, Πετράκης Άρης, Σάββα Χάρις, Σαββοπούλου Ελένη , Σιγάλα Δήμητρα, Στελλάτος Νίκος, Ταρνατόρου Μαρία, Τελτσίδου Ελισάβετ, Τσιώμου Σοφία, Τσιορλίδα Ευαγγελία, Κώστας Φραγκολιάς, Ψάρρας Σάκης.

Την παρουσίαση του αγώνα ανέλαβε για μια ακόμα φορά η εξαιρετική Δέσποινα Καμπούρη, ενώ την αγωνιστική καθοδήγηση και τη διαιτησία φρόντισαν έμπειρα στελέχη του χώρου.

Η Project Manager της W.I.N. Hellas, Σαμάνθα Αποστολοπούλου, είχε την επιμέλεια της επιτυχημένης διοργάνωσης και απένειμε τα αναμνηστικά μετάλλια στους συμμετέχοντες. Επίσης, μαζί με την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Χριστίνα Λουκά και το μέλος του Δ.Σ. Αλεξία Χαραμή απένειμαν τις υπογεγραμμένες φανέλες της Pt Sports Royal στους χορηγούς της εκδήλωσης.

Η δράση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη υποστήριξη των Χορηγών και Υποστηρικτών μας:

Gold Sponsor:

Bianchet Tourbillon Watches By Katramopoulos

Silver Sponsors:

Howden, Kokkoris Optics, Minerva Marine, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Pere Ubu, SeaJets

Bronze Sponsors:

Abh Medical Group, Chester Cafe, Papadogamvros, Pioneer Marine, Ravago, Thanopoulos Super Market, The Twenty One Hotel & Restaurant, Χαλυβουργία Ελλάδος, Zaatar

Υποστηρικτές:

Ambre Soilare, Ballas Advertising solution & gifts ,Coca Cola 3E, Digitify, ESA Security Solutions, Kyvos Print, My Race, Μyro Μαιευτικές Υπηρεσίες, Pt Sports Royal, White Ball

Χορηγοί Επικοινωνίας:

DPG Digital Media, MEGA, Queen.gr

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη Howden για την ασφάλιση του χώρου διεξαγωγής του αγώνα, στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για την παραχώρηση ασθενοφόρου, στην ESA Security Solutions για τις υπηρεσίες security και στο Chester Tennis Café για τη θερμή φιλοξενία.

Τέλος, η ημέρα έκλεισε με τον πιο ευχάριστο τρόπο, με την παράθεση δείπνου στο εστιατόριο Zaatar στη Νέα Ερυθραία σε όλους τους συμμετέχοντες, χορηγούς και εθελοντές. Εκεί απόλαυσαν Moscato D΄Asti, προσφορά της Beverage World.

