Καβαλίερς – Μπακς: Εντυπωσιακή τάπα του Αντετοκούνμπο, «έσβησε τα φώτα» στον Άλεν – Δείτε βίντεο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος για τρίτο σερί παιχνίδι, οι Καβαλίερς, ωστόσο, κατάφεραν να σταματήσουν τους Μιλγουόκι Μπακς στο Κλίβελαντ, επικρατώντας με 118-113.

Ο “Greek Freak” σκόραρε την πρώτη «40άρα» στη νέα χρονιά με 13/19 δίποντα, 1/1 τρίποντο και 11/16 ελεύθερες βολές, «άγγιξε» και το πρώτο τριπλ – νταμπλ με 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ, μέτρησε και 2 κλεψίματα (και 2 λάθη) σε 33 λεπτά, όμως, οι Μπακς δεν απέφυγαν την πρώτη ήττα στην εφετινή σεζόν στο NBA (2-1).

Ο Αντετοκούνμπο είχε και δύο κοψίματα, με το ένα να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Ο Έλληνας άσος «έσβησε τα φώτα» στον Τζάρεντ Άλεν, όταν εκείνος προσπάθησε να τελειώσει τη φάση με κάρφωμα.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, ενώ, ο Άλεξ Αντετοκούνμπο (two-way συμβόλαιο) έμεινε εκτός.

Ο Έι Τζέι Γκριν ήταν ο μοναδικός από τους υπόλοιπους Μπακς που έφτασε στους 20 πόντους (4/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη σε 31 λεπτά συμμετοχής).

Οι Καβαλίερς (2-1) είχαν το δίδυμο Ντόνοβαν Μίτσελ (24 πόντοι με 9/20 προσπάθειες και 4 ασίστ) & Έβαν Μόμπλι (23 πόντοι με 5/13 σουτ, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ) να… κάνει τη δουλειά.