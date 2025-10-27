NBA: Δεν έφτανε η 40άρα του Αντετοκούνμπο για τους Μπακς και ήττα από Καβαλίερς – Τα αποτελέσματα
«Λύγισαν» οι Μπακς στο Κλίβελαντ παρά την 40άρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε εμφάνιση MVP, άγγιξε το triple double αλλά οι Μπακς ηττήθηκαν 118-113 από τους Καβαλίερς στο Κλίβελαντ.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ των «Ελαφιών» τελείωσε τον αγώνα με 40 πόντους, κατέβασε 14 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίτ, ενώ ακόμα είχε 2 κλεψίματα και άλλες τόσες τάπες σε 33 λεπτά συμμετοχής.
Ωστόσο, οι Μπακς δεν κατάφεραν να «αλώσουν» το Κλίβελαντ, αφού οι «Ιππότες» έφτασαν στην ανατροπή, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να σκοράρει κρίσιμα καλάθια. Ο άσος των Καβαλίερς είχε 24 πόντους, ενώ ο Έβαν Μόμπλεϊ σημείωσε 23 πόντους, έχοντας ακόμα 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:
Σαν Αντόνιο Σπερς - Μπρούκλιν Νετς 118-107
Ντιτρόιτ Πίστονς - Μπόστον Σέλτικς 119-113
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μιλγουόκι Μπακς 118-113
Μαϊάμι Χιτ - Νιου Γιορκ Νικς 115-107
Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Σάρλοτ Χόρνετς 113-139
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Ιντιάνα Πέισερς 114-110
Ντάλας Μάβερικς - Τορόντο Ράπτορς 139-129
Λος Άντζελες Κλίπερς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 114-107
Σακραμέντο Κινγκς - Λος Άντζελες Λέικερς 120-127