NBA: Δεν έφτανε η 40άρα του Αντετοκούνμπο για τους Μπακς και ήττα από Καβαλίερς – Τα αποτελέσματα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε εμφάνιση MVP, άγγιξε το triple double αλλά οι Μπακς ηττήθηκαν 118-113 από τους Καβαλίερς στο Κλίβελαντ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των «Ελαφιών» τελείωσε τον αγώνα με 40 πόντους, κατέβασε 14 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίτ, ενώ ακόμα είχε 2 κλεψίματα και άλλες τόσες τάπες σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Ωστόσο, οι Μπακς δεν κατάφεραν να «αλώσουν» το Κλίβελαντ, αφού οι «Ιππότες» έφτασαν στην ανατροπή, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να σκοράρει κρίσιμα καλάθια. Ο άσος των Καβαλίερς είχε 24 πόντους, ενώ ο Έβαν Μόμπλεϊ σημείωσε 23 πόντους, έχοντας ακόμα 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σαν Αντόνιο Σπερς - Μπρούκλιν Νετς 118-107

Ντιτρόιτ Πίστονς - Μπόστον Σέλτικς 119-113

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μιλγουόκι Μπακς 118-113

Μαϊάμι Χιτ - Νιου Γιορκ Νικς 115-107

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς - Σάρλοτ Χόρνετς 113-139

Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Ιντιάνα Πέισερς 114-110

Ντάλας Μάβερικς - Τορόντο Ράπτορς 139-129

Λος Άντζελες Κλίπερς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 114-107

Σακραμέντο Κινγκς - Λος Άντζελες Λέικερς 120-127

