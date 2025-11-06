Παιχνίδια του ΑΣ ΠΑΟΚ με τη νέα Τούμπα

Πλέον, πολλοί λένε ανοικτά ότι η στάση μελών της διοίκησης του Ερασιτέχνη υπονομεύει τη Νέα Τούμπα

Μπορεί η αγωνία και η ανυπομονησία στις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ για τη Νέα Τούμπα να έχουν φτάσει στο αποκορύφωμα, αλλά η πλευρά του Ερασιτέχνη συνεχίζει να παίζει παιχνίδια με το όνειρο εκατοντάδων χιλιάδων φιλάθλων.

Αφού το περίφημο μνημόνιο συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα παραδόθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τα χίλια ζόρια, αντί να οδηγούμαστε σε ουσιαστικές εξελίξεις, φαίνεται ότι μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο σιωπής, ερωτηματικών, αδιαφάνειας και τεχνητού διχασμού...

Όλα αυτά προκύπτουν από την αιφνιδιαστική αναβολή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ ΠΑΟΚ, που ήταν προγραμματισμένο να συζητήσει για το μνημόνιο συνεργασίας με την ΠΑΕ. Η απόφαση αυτή άφησε με το στόμα ανοικτό τον κόσμο, αλλά και πολλά μέλη του Ερασιτέχνη, ειδικά από τη στιγμή που δεν εξηγούνται οι λόγοι της αναβολής, ούτε υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα πραγματοποιηθεί η νέα συνεδρίαση.

Πλέον, πολλοί λένε ανοικτά ότι η στάση μελών της διοίκησης του Ερασιτέχνη υπονομεύει τη Νέα Τούμπα. Η αναβολή του ΔΣ είναι το κερασάκι στην τούρτα. Όπως είχε ήδη γίνει γνωστό, το μνημόνιο που παρέδωσε ο ΑΣ χαρακτηρίζεται από όρους παράλογους και ασφυκτικούς, που οδηγούν τις όποιες συζητήσεις σε τέλμα.

Η μεγάλη πλειοψηφία των φίλων του ΠΑΟΚ έχει την αίσθηση ότι ορισμένοι στον Ερασιτέχνη απλώς δεν θέλουν να δουν τον Ιβάν Σαββίδη να φτιάχνει το γήπεδο και με τις πράξεις τους κάνουν ό,τι μπορούν για αυτό... Κι όλα αυτά, ενώ ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι ο αιμοδότης του συλλόγου, έχοντας προσφέρει περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες των τμημάτων του!

Ταυτόχρονα, οι βυζαντινισμοί και οι αδιαφανείς διαδικασίες δίνουν και παίρνουν! Φαίνεται ότι μερικοί θέλουν τον ΑΣ ΠΑΟΚ ένα κλειστό κονκλάβιο, όπου οι λίγοι θα αποφασίζουν για τους πολλούς. Πώς αλλιώς εξηγούνται οι σοβαροί περιορισμοί στην εγγραφή και τη συμμετοχή νέων μελών στη διοίκηση του Ερασιτέχνη; Είναι δυνατόν η ηγεσία των θεματοφυλάκων του συλλόγου να εκλέγεται από μόλις 217 άτομα, όπως έγινε στις προηγούμενες εκλογές; Ποια ηθική νομιμοποίηση έχει ένας πρόεδρος συλλόγου που ψηφίστηκε από μόλις 68 ανθρώπους; Πώς γίνεται στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας να μην έχει γίνει καμία κουβέντα για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφής μελών και ψηφοφοριών;

Όλα αυτά έχουν στείλει τον κόσμο του ΠΑΟΚ στα κάγκελα. Διόλου τυχαία, υπάρχει ήδη κάλεσμα μεταξύ των φιλάθλων για μαζικές εγγραφές στο συλλόγου, ώστε να πάρουν τις τύχες του ΑΣ στα χέρια τους... Όλοι αυτοί βλέπουν είναι ότι πρέπει να μπει τέλος σε αυτά τα απίθανα παιχνίδια, ώστε να προχωρήσει επιτέλους η Νέα Τούμπα - το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του συλλόγου...

