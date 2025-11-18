Ο Λούκα Ντόντσιτς το έκανε ξανά: Το «έσταξε» από τη… μία μπασκέτα στην άλλη – Δείτε βίντεο

Ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί πραγματικά να τα κάνει όλα. Ο «αστέρας» των Λος Άντζελες Λέικερς πέτυχε ακόμη ένα τρομερό σουτ από πάρα, πάρα πολύ μακριά κατά τη διάρκεια χθεσινής (17/11) προπόνησης των Λος Άντζελες Λέικερς στο UCLA Health Training Center.

Ο Ντόντσιτς σήκωσε και τα δύο χέρια και φάνηκε να αποχωρεί από το γήπεδο αφού ευστόχησε, σε μία προσπάθεια που ακόμη και ο ηγέτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στεφ Κάρι, θα εκτιμούσε.

Μιλώντας για αυτό, οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων «τρελάθηκαν», γράφοντας στα σχόλια ότι «ο τύπος σούταρε από άλλο ταχυδρομικό κώδικα».

Διαβάστε επίσης