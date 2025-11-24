Οπαδός της Λιντς επιχείρησε να επιτεθεί στον Φάρκε μετά την ήττα από την Άστον Βίλα

Η Λιντς γνώρισε εντός έδρας ήττα από την Άστον Βίλα (1–2), αν και βρέθηκε μπροστά στο σκορ, με τα «παγώνια» να βρίσκονται πλέον στη ζώνη του υποβιβασμού, κάτι που έφερε εκνευρισμό στους οπαδούς της ομάδας.

Ο Μόργκαν Ρότζερς ήταν εκπληκτικός, πετυχαίνοντας και τα δύο γκολ της ομάδας του Ουνάι Έμερι και χαρίζοντας νίκη τετράδας στους «χωριάτες».

Μάλιστα, ένας εξαγριωμένος οπαδός της Λιντς εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και κινήθηκε απειλητικά κατά του προπονητή, Ντάνιελ Φάρκε, με τους ανθρώπους ασφαλείας να τον προλαβαίνουν την τελευταία στιγμή.

«Δεν ξέρω κάτι για το γεγονός. Όλοι είμαστε απογοητευμένοι. Διαθέτουμε μία πολύ παθιασμένη βάση φιλάθλων και αυτό είναι προνόμιο. Δεν θέλω οι οπαδοί μας να αλλάξουν ούτε κατά 1%. Πρέπει να είναι οργισμένοι και απογοητευμένοι», ανέφερε ο Γερμανός προπονητής μετά το τέλος του αγώνα.