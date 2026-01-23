Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τον ημιτελικό της Εθνικής πόλο και τα ευρωπαϊκά ματς

Η μεγάλη μάχη της Εθνικής πόλο ανδρών με την Ουγγαρία, για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και τα ματς για την 24η αγωνιστική της Euroleague, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

