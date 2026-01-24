Η Μπορούσια Ντόρτμουντ… γλυκοκοιτάζει τον Καρέτσα – «Αγκάθι» το οικονομικό, σύμφωνα με τη BILD

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να ανεβάζει κατακόρυφα τις «μετοχές» του στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, με τους «μνηστήρες» να πληθαίνουν συνεχώς.

Ο ποδοσφαιριστής της Γκενκ είναι ένα από τα «διαμάντια» που βρίσκονται υπό «στενή» παρακολούθηση από τους κορυφαίους συλλόγους, με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ να φαίνεται πως εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να τον αποκτήσει, σύμφωνα με τη BILD.

Το προπονητικό επιτελείο των Βεστφαλών έχει πειστεί για τις ικανότητες του 18άχρονου, τον έχουν σε μεγάλη εκτίμηση, ωστόσο, υπάρχει ένα «αγκάθι» στην υπόθεση. Αυτό είναι η χρηματιστηριακή αξία του Καρέτσα, που αυτήν τη στιγμή εκτιμάται στα 28.000.000 ευρώ, επομένως οι Γερμανοί αντιλαμβάνονται πως πιθανή πρόταση θα πρέπει να ξεπεράσει τα 35.000.000 ευρώ ώστε να υπάρξει μία καλή βάση διαπραγμάτευσης με τον σύλλογο του Βελγίου.

https://www.instagram.com/reel/DRnGiJaCJ4i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Παράλληλα, τονίζεται πως το παιδί – θαύμα του ελληνικού ποδοσφαίρου παρακολουθείται και από σκάουτερ της Μπόρνμουθ.

Στο «ραντάρ» και ο Στάνκοβιτς

Πάντως, η κατάσταση είναι διαφορετική για τον συμπαίκτη του Χρήστου Τζόλη στη Μπριζ, Αλεκσάνταρ Στάνκοβιτς (20 ετών, χρηματιστηριακή αξία: 15.000.000 ευρώ), ο οποίος φέρεται να είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στη Γερμανία και να αγωνιστεί στη Μπουντεσλίγκα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ιδιαίτερα εάν συνυπολογιστεί η αποχώρηση του Πάσκαλ Γκρος για τη Μπράιτον και η επερχόμενη αποχώρηση του Σαλίχ Οζκάν το καλοκαίρι, δημιουργούνται κενά στον άξονα της μεσαίας γραμμής για την ομάδα του Νίκο Κόβατς.

Οι ανακατατάξεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό και από τις ενέργειες της Μπορούσια για τον Φέλιξ Ενμετσά, ο οποίος βρίσκεται στο «στόχαστρο» των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ. Η ομάδα της Κοιλάδας του Ρουρ τον κοστολογεί στα 55.000.000 – 60.000.000 ευρώ, όπως αναφέρει ο γερμανικός Τύπος.

