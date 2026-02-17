Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε… χαμό χορεύοντας και τραγουδώντας Μάικλ Τζάκσον – Βίντεο

Ο «αστέρας» των Μιλγουόκι Μπακς έζησε το All–Star Weekend σε… ρυθμούς Μάικλ Τζάκσον

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε… χαμό χορεύοντας και τραγουδώντας Μάικλ Τζάκσον – Βίντεο
Μπορεί να βρίσκεται σε φάση αποθεραπείας από τραυματισμό, αλλά ποτέ δεν χάνει τη διάθεση και το κέφι του. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε… χαμό χορεύοντας και τραγουδώντας Μάικλ Τζάκσον κατά τη διάρκεια του διημέρου στο All–Star Game του NBA.

Ο Greek Freak ανέφερε σε βίντεο στο Instagram ότι «είμαι τεράστιος, τεράστιος φαν του Μάικλ Τζάκσον. Τον άκουγα μεγαλώνοντας, εγώ και η οικογένειά μου. Τα αδέλφια μου κι εγώ καθόμασταν μπροστά στην τηλεόραση και χορεύαμε και συναγωνιζόμασταν, ενώ η μητέρα μας βαθμολογούσε και μας έκρινε. Τώρα είναι All–Star Weekend, η μεγαλύτερη σκηνή κι εγώ θα τον εκπροσωπήσω και θα δείξω ότι εκτιμάμε την τέχνη που άφησε πίσω του για εμάς».

https://www.instagram.com/reel/DU1HgW0kmR1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
