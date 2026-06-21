Μουντιάλ 2026: Ιστορικός βαθμός για το Κουρασάο με ήρωα τον Ρουμ απέναντι στον Ισημερινό

Το Κουρασάο άντεξε στην πίεση του Εκουαδόρ, απέσπασε λευκή ισοπαλία (0-0) στο Κάνσας για τη 2η αγωνιστική του 5ου ομίλου και πανηγύρισε τον πρώτο του ιστορικό βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, χάρη σε μια μυθική εμφάνιση του τερματοφύλακά του.

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Ιστορικός βαθμός για το Κουρασάο με ήρωα τον Ρουμ απέναντι στον Ισημερινό
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Το Κουρασάο, το μικρότερο έθνος σε πληθυσμό που έχει βρεθεί ποτέ σε τελική φάση, έγραψε την πιο χρυσή σελίδα της ποδοσφαιρικής του ιστορίας στο Μουντιάλ 2026, με το φωτεινό ταμπλό να γράφει 0-0. Η λευκή ισοπαλία πανηγυρίστηκε σαν νίκη από τους παίκτες του Ντικ Άντβοκαατ.

Κι όμως, οι Νοτιοαμερικανοί έκαναν τα πάντα για να σκοράρουν, αλλά έπεσαν πάνω σε ένα απροσπέλαστο τείχος. Μετά τις ήττες τους στην πρεμιέρα, το αποτέλεσμα αυτό κρατά ζωντανές τις ελπίδες και των δύο ομάδων για πρόκριση στη φάση των "32", ειδικά μετά την ήττα της Ακτής Ελεφαντοστού από τη Γερμανία. Ο τερματοφύλακας Ρουμ ήταν ο απόλυτος ήρωας της βραδιάς, πραγματοποιώντας επεμβάσεις που θα μνημονεύονται για χρόνια στο νησί της Καραϊβικής.

Το σόου του Ρουμ στο πρώτο ημίχρονο

Ο Ισημερινός μπήκε στο γήπεδο με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Μόλις στο 3ο λεπτό, ο Ένερ Βαλένσια βγήκε ολομόναχος σε τετ α τετ, με τον Ρουμ να αντιδρά ενστικτωδώς και να κρατά το μηδέν. Η απάντηση της ομάδας της Καραϊβικής ήρθε στο 9', όταν ο Φλοράνους βρήκε χώρο από τα αριστερά και σούταρε άουτ.

Οι παίκτες του Ισημερινού συνέχισαν να σφυροκοπούν την αντίπαλη άμυνα. Στο 12' ο Γιεμπόα και στο 14' ο Βίτε απείλησαν με αξιώσεις. Την ίδια ώρα, η πίεση αυξανόταν και στο 16' ο Πλάτα έπιασε ένα μονοκόμματο σουτ μέσα από την περιοχή μετά από κόντρα του Καϊσέδο, αλλά ο έμπειρος γκολκίπερ δήλωσε ξανά παρών.

Ο Βαλένσια νικήθηκε εκ νέου στο 20' από τον ανίκητο πορτιέρε. Μετά το πρώτο ημίωρο, το συγκρότημα του Ντικ Άντβοκαατ ισορρόπησε κάπως την κατάσταση, ανεβάζοντας τις γραμμές του και πιέζοντας πιο ψηλά. Σύμφωνα με τη ροή του αγώνα, το Εκουαδόρ είχε τον απόλυτο έλεγχο, και στο 42' ο Γιεμπόα ανάγκασε τον Ρουμ σε άλλη μια εντυπωσιακή επέμβαση με μακρινό σουτ, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Πολιορκία χωρίς αντίκρισμα και μεγάλες συγκινήσεις

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε στην επανάληψη, με το Εκουαδόρ να εγκαθίσταται μόνιμα έξω από την περιοχή του Κουρασάο. Στο 50' ο Καϊσέδο δοκίμασε ένα συρτό σουτ, ενώ στο 59' ο Πλάτα πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ, με τον Ρουμ να μπλοκάρει σταθερά.

Και ξαφνικά, το Κουρασάο άγγιξε το απόλυτο σοκ στο 60', όταν στην αντεπίθεση οι Μπακούνα και Κομενένσια βρέθηκαν σε θέση βολής, όμως ο Γκαλίντεζ έσωσε το Εκουαδόρ με διπλή επέμβαση. Οι Νοτιοαμερικανοί απάντησαν άμεσα με τον Βαλένσια στο 61' και τον Ροντρίγκεζ στο 63'.

Η μεγαλύτερη πίεση σημειώθηκε μετά το 65ο λεπτό. Ο Βαλένσια πήρε μια καρφωτή κεφαλιά στο 66' μετά από σέντρα του Γιεμπόα, με τον Ρουμ να διώχνει εντυπωσιακά. Ένα λεπτό αργότερα, ο ίδιος παίκτης σταμάτησε πρώτα τον αρχηγό του Εκουαδόρ και στην επαναφορά τον Ροντρίγκεζ, ολοκληρώνοντας ένα απίστευτο δίλεπτο.

Δραματικό φινάλε στο Κάνσας
Οι διορθωτικές κινήσεις από τον πάγκο έδωσαν νέα πνοή στο Εκουαδόρ. Στο 73' ο Ανγκούλο, ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο ματς, εξαπέλυσε μια βολίδα, αλλά ο Ρουμ απομάκρυνσε με δυσκολία. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Ιντσαπιέ βρέθηκε μόνος στην καρδιά της περιοχής, όμως η κεφαλιά του πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι.

Το Κουρασάο έβγαλε σφυγμό στο 75', με τον Μπακούνα να αναγκάζει τον Γκαλίντεζ σε μια δύσκολη απόκρουση. Στο 80' ο Πλάτα επιχείρησε ένα δυνατό σουτ, με τον Ρουμ να είναι ξανά στη σωστή θέση. Η σπουδαιότερη ευκαιρία της αναμέτρησης χάθηκε στο 85'.

Ο Ανγκούλο έκρυψε την μπάλα με τον Βαλένσια, ο αρχηγός βγήκε σε θέση βολής, αλλά το τελείωμά του ήταν απελπιστικά άστοχο. Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, η άμυνα του Κουρασάο άντεξε την ασφυκτική πίεση και το τελικό 0-0 χάρισε στο νησί της Καραϊβικής έναν ιστορικό βαθμό στο Μουντιάλ 2026.

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