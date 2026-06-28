Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των «32» και οι ημερομηνίες των αγώνων

Snapshot Οι 32 ομάδες που προκρίθηκαν στη φάση νοκ–άουτ του Μουντιάλ 2026 παίζουν από τις 28 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου.

Σημαντικά ζευγάρια είναι Πορτογαλία – Κροατία, Ολλανδία – Μαρόκο, Βραζιλία – Ιαπωνία, Ισπανία – Αυστρία και Γαλλία – Σουηδία.

Η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι, που για πρώτη φορά προκρίθηκε στα νοκ–άουτ. Snapshot powered by AI

Ακριβώς 17 ημέρες μετά την πρεμιέρα του Μουντιάλ, η φάση των ομίλων έφτασε στο τέλος της. Οι τρεις πρώτες αγωνιστικές ανήκουν στο παρελθόν και σειρά παίρνουν τα νοκ–άουτ παιχνίδια, αρχής γενομένης από τη φάση των «32». Οι αναμετρήσεις έχουν προγραμματιστεί από την 28η Ιουνίου έως την 4η Ιουλίου.

Ζευγάρια όπως το Πορτογαλία – Κροατία, Ολλανδία – Μαρόκο, Βραζιλία – Ιαπωνία, Ισπανία – Αυστρία και Γαλλία – Σουηδία ξεχωρίζουν από ένα πλούσιο πρόγραμμα. Αντίθετα, στα… μαλακά έπεσε η πρωταθλήτρια κόσμου, Αργεντινή, που θα αντιμετωπίσει το Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο θα αναζητήσει ακόμα ένα «θαύμα» μετά την παρθενική του πρόκριση στα νοκ–άουτ.

Τα 16 ζευγάρια του Μουντιάλ και το πρόγραμμα

Κυριακή 28 Ιουνίου

22:00 ~ Νότια Αφρική – Καναδάς

Δευτέρα 29 Ιουνίου

20:00 ~ Βραζιλία – Ιαπωνία

23:30 ~ Γερμανία – Παραγουάη

Τρίτη 30 Ιουνίου

04:00 ~ Ολλανδία – Μαρόκο

20:00 ~ Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία

Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 ~ Γαλλία – Σουηδία

04:00 ~ Μεξικό – Εκουαδόρ

19:00 ~ Αγγλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

23:00 ~ Βέλγιο – Σενεγάλη

Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 ~ Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – Βοσνία

22:00 ~ Ισπανία – Αυστρία

Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 ~ Πορτογαλία – Κροατία

06:00 ~ Ελβετία – Αλγερία

21:00 ~ Αυστραλία – Αίγυπτος

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 ~ Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι

04:30 ~ Κολομβία – Γκάνα