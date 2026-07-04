LIVE Μουντιάλ 2026: Καναδάς-Μαρόκο (0-0, Ημίχρονο) για μια θέση στα προημιτελικά

Με φόντο την πρόκριση στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Καναδάς και Μαρόκο διασταυρώνουν αυτή την ώρα τα ξίφη τους στο Χιούστον, σε μία από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις της φάσης των «16».

Στο ημίχρονο το σκορ είναι 0-0.

Ο οικοδεσπότης Καναδάς συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη διοργάνωση, έχοντας πραγματοποιήσει ιστορική πορεία και φιλοδοξεί να εκμεταλλευτεί τη δυναμική που έχει αποκτήσει μπροστά στο κοινό του. Με ηγέτη τον Τζόναθαν Ντέιβιντ και όπλο την ταχύτητα στην επίθεση, οι Καναδοί θέλουν να γράψουν ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία τους.

Απέναντί τους βρίσκεται το ιδιαίτερα ποιοτικό Μαρόκο, το οποίο μετά την εντυπωσιακή του παρουσία στο Μουντιάλ του 2022 απέδειξε ότι παραμένει μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Με παίκτες όπως ο Ασράφ Χακίμι και τον έμπειρο τερματοφύλακα Γιασίν Μπόνο, οι Μαροκινοί στοχεύουν στην πρόκριση στα προημιτελικά και σε μία ακόμη μεγάλη διάκριση.

Ο νικητής θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για την προημιτελική φάση, συνεχίζοντας το όνειρο της διάκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.